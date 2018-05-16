Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR ve Koç Holding tarafından hayata geçirilecek "Engellerin Ötesinde Bir Hayat İçin Geleceğe Hazırlıyoruz" projesi kapsamında düzenlenen protokol imza törenine katıldı.

Bakan Sarıeroğlu, çok anlamlı bir buluşmada bir arada olunduğunu belirterek, ülkenin hem üreten hem de rekabet gücü anlamında daha da ileri seviyelere gelmesine büyük katkı sağlayan Koç Grubu ile yine istihdam konusunda hem grubun farklılığını tekrar ortaya koyacak hem de diğer özel sektör işletmelerine örnek olacak bir çalışma için bir arada olduklarını aktardı.

Engellilerin istihdam imkanlarından daha fazla faydalanmaları ve hayatın her alanında aileleriyle etkin ve aktif olarak yer almalarının temel öncelikleri olduğunu belirten Sarıeroğlu, bu öncelik çerçevesinde bugün istihdam ayağıyla ilgili çok önemli bir başlangıcı gerçekleştireceklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, Milli İstihdam Seferberliği'nin ikinci fazını uygulamaya başladıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan engelli kardeşlerimizle ilgili kadın ve genç gibi özel politika gerektiren gruplarla ilgili çok önemli bir ivme yakalamıştık. Bu ivmeyi 2018'de hayata geçirmiş olduğumuz yeni istihdam paketimizle birlikte ikinci fazını başlattığımız Milli İstihdam Seferberliği çalışmalarımızda daha da iyi bir seviyeye getirmeyi planlıyoruz. Bu bağlamda Meclis'ten geçti, Resmi Gazete'de de yayınlandı, çok güçlü teşviklerimiz var. Bizim birinci gündem maddemiz şu anda istihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması. Bu bağlamda kadınlar, gençler ve engellilerle ilgili özel politikaları devreye soktuk. Bunun etkisiyle büyüme performansımızdaki pozitif durumu, önümüzdeki dönemlerde de dengeli, kapsayıcı şekilde sürdürme konusunda etkin, kararlı politikalarımızı devam ettireceğiz. Büyüme performansımızın istihdam dostu olduğunun da yansıması olarak değerlendireceğimiz TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarımız dün açıklandı. Yaklaşık 1 milyon 210 bin kişiye bir istihdam artışımız var şubat ayı verilerine göre. Bu rakamın marttan itibaren daha da iyi seviyelere geleceğine inanıyoruz. İşsizlik oranlarımızda 2 puanlık bir düşüş. Kadın istihdamı anlamında güçlü bir artışımız var. Kadın istihdamında 493 bin kişilik bir artış gerçekleşmiş durumda. Bu bağlamda çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde de güçlü şekilde sürdüreceğiz."

"KAMUDA İSTİHDAM EDİLEN ENGELLİ BİRAYLERİN SAYISI 55 BİNE ULAŞTI"

Bakan Jülide Sarıeroğlu, teşviklerin sahaya tam olarak yansıması için ikincil düzenlemeleri tamamladıklarını aktararak, yeni uygulamaları devreye soktuklarını söyledi.

Engelli bireylerin istihdam edilmesi konusunda da yeni bir perspektif ortaya koyduklarını dile getiren Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Geçmişten bu yana engelli kardeşlerimizle ilgili güçlü adımlar gerçekleştirdik. Geçmişte dört duvar arasında kalan, geleceğe dair umudu olmayan engelli kardeşlerimiz ve aileleri bugün çok daha güçlüler, gelecekle alakalı hayal ve umutları canlı şekilde devam ediyor. Bu bizim için en önemli onur ve gurur kaynağı. İŞKUR ailesi olarak 16 yılda 372 bin engelli kardeşimizin işe yerleştirilmesine aracılık etmişiz. 2002'de 1 senede 25 bin kişinin işe girişine aracılık eden İŞKUR, bugün 1 yılda, 1 milyon 57 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık eder hale geldi. 2002'de engellilerin kamuda istihdamı yaklaşık 5 bin 500 kadarken, bugün 10 kat daha artmış ve 55 bin kişiye ulaşmış durumda. Geçtiğimiz aylarda 2 bin 500 kişilik bir engelli ataması daha gerçekleştirdik. Yılın son çeyreğinde 2 bin 500 engelli kardeşimizin atamasını yapacağız. Bu bağlamda yenilikçi bakış açılarımızla, politikalarımızla onlara kendilerini iyi hissettirecek ortamları oluşturarak, çalışma hayatında önlerine çıkacak engelleri kaldırarak, fiziki imkanların engelli kardeşlerimizin şartlarına uygun hale getirmeyle alakalı desteklerimizi de güçlü şekilde devam ettireceğiz."

"Engelli kardeşlerimizin istihdamı birinci önceliğimiz, girişimci olarak da çalışma hayatında yer almaları da öncelik verdiğimiz başlıklardan." diyen Sarıeroğlu, bu anlamda iş kuran engelli bireylere verilen 36 bin liralık hibe miktarını 50 bine yükselttiklerini, yapacakları faaliyetlerle de engelli bireylerin bu hibe desteklerinden daha güçlü faydalanmalarını sağlayacaklarını aktardı.

"5 YILDA 10 BİN ENGELLİ BİREYİN MESLEKİ EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Bütün bu çabalarına Koç Grubu'yla imzalayacakları anlaşmanın da çok daha ciddi katkı sağlayacağını, kendilerinin de daha pozitif sonuçlar elde etmelerini kolaylaştıracağını vurgulayan Sarıeroğlu, bu başlangıcın iş dünyasının diğer kurum ve kuruluşlarına örnek olmasını temenni ettiklerini söyledi.

Bakan Sarıeroğlu, Koç Grubu ile gelecek dönemde farklı alanlarda istihdam odaklı, aktif iş gücü programlarıyla ilgili olarak da güçlü iş birliklerini devam ettireceklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu programımız kapsamında 10 bin engelli kardeşimizin mesleki eğitimi konusunda güçlü bir adım atıyoruz. Biz İŞKUR olarak 6 yılda 32 bin engelli kardeşimizin mesleki eğitimini gerçekleştirmişiz. Yapacağımız bu iş birliği protokolüyle Koç Grubu'yla ortak olarak 5 yılda 10 bin engelli kardeşimizin eğitimini gerçekleştirmiş olacağız. Bin engelli kardeşimizin de yine Koç Grubu içerisinde, insan onuruna yaraşır çalışma şekli, sendikalı, çalışana kıymet veren, çalışanların şartlarıyla alakalı büyük hassasiyet gösteren bir kuruluşumuzda istihdam imkanlarını sağlamış olacağız. Ben hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Güçlü hedefleri, hayalleri olan bir ülkeyiz. Büyük potansiyellerimiz var, yapacağımız çok iş var. Özellikle istihdam konusunda önümüzdeki dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz Milli İstihdam Seferberliği kapsamında artı 2 hedefiyle yola devam ediyoruz. Tüm işletmelerimize bu konuyla alakalı olarak hassasiyet beklediğimizi tekrar ifade ediyorum. Önemli bir sosyal sorumluluk ve kamuoyunda farkındalık artışında da güçlü şekilde katkı sağlayacak önemli bir iş birliği. Biz Çalışma Bakanlığı olarak iş dünyamızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz. İstihdam konusunda Türkiye'nin büyük hayallerine, hedeflerine ulaşması noktasında ortak akılla, istişare ve diyalogla güçlü çalışmalar yapmayı da sürdüreceğiz."

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu ile Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç tarafından "Engellerin Ötesinde Bir Hayat İçin Geleceğe Hazırlıyoruz" projesi protokolü imzalandı.