16 Nisan Anayasa Değişikliğiyle milletvekili sayısının 600'e yükselmesiyle, Meclis'te oturma düzeni de değişiyor. Milletvekili sandalye sayısı 550'den 600'e çıkarılıken, bakanların koltuları da kaldırılıyor. Bunun yanında, Başbakanlık makamının kaldırılmasının ardından da Çankaya Köşkü'nün akıbeti belli oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclis'i ( TBMM) yenileniyor. Meclis, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne mekansal uyum kapsamında yeniden düzenleniyor.

Milletvekili sayısı 600 olan Meclis'te, koltuk düzeni de sayısı da değişiyor. Başbakan'ın olmadığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bakanların sıraları da kaldırılacak.

Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile yüksek yargı üyelerine ayrılan localar da yenileniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcıları için de loca hazırlanıyor.

Bakanlar, Meclis'te yer açmak için kaldırılacak olan Bakanlar Kurulu sıraları yerine komisyon sıralarına oturacaklar.

ÇANKAYA KÖŞKÜ CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARININ

16 Nisan Anayasa Değişiliği sonrası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle Başbakanlık makamı kaldırılırken, Başbakan'ın kullandığı Çankaya Köşkü'nün de akıbeti belli oldu. Cumhurbaşkanı'nın yardımcılarının Çankaya Köşkü'nü kullanması planlanırken, davetleri de Köşk'te kabul edecekler.