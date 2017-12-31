Balıkesir'de deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23:12'de merkezi Balıkesir'in Erdek ilçesi açıkları olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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