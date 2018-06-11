Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Diyarbakır Mitingi öncesi cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ziyarette bulunacak. Başak Demirtaş ziyaretten memnuniyet duyacağını belirterek, "Muharrem İnce bize gelecek. Tabi memnuniyetle ağırlayacağım. Sayın Erdoğan, Akşener, Perinçek ve Karamollaoğlu da gelse onlara da evimin kapısı her zaman açıktır. Bu yapılan anlamlı jest siyasetten daha ziyade insani ilişkilerin güçlenmesine hizmet ediyor" dedi.

HDP'nin seçim standını gezen Demirtaş gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başak Demirtaş, cezaevinde bulunan eşinin dışarıda yapılan çalışmaları merak ettiğini, kendisininde onun için seçim standlarına giderek çalışan partilileri ziyaret ettiğini söyledi. Eşinin siyaseten rehin alınarak cezaevine konulduğunu söyleyen Başak Demirtaş, "Arkasından gece gündüz demeden iftiralar ve hakaretler yağdırılıyor. Yani bu eleştiriler seviyesiz ve saygısızca. Eğer ki korkmuyorsanız çıkarın o zaman oda sözünü meydanlarda size söylesin cevabını öyle versin" dedi.

Diyarbakır Mitingi için şehre gelecek olan cumhurbaşkanı adayı İnce'nin kendisini ziyaret edecek olmasından memnuniyet duyduğunu söyleyen Demirtaş, "Muharrem İnce bize gelecek. Tabi memnuniyetle ağırlayacağım. Sayın Erdoğan, Akşener, Perinçek ve Karamollaoğlu'da gelse onlara da evimin kapısı her zaman açıktır. Bu yapılan anlamlı jest siyasetten daha ziyade insani ilişkilerin güçlenmesine hizmet ediyor" şeklinde konuştu.

DHA'nın aktardığına göre; Başak Demirtaş, şu anda yürütülen seçim yarışının hiç adil koşullarda yürümediğini de ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tamamen eşitsiz ve adaletsiz şekilde yürütülüyor. Biliyorsunuz adaylardan birisi devletin bütün imkanlarını kullanabiliyor. Diğer adaylar azda olsa kamuoyunda seçmenleriyle halkıyla buluşup propagandasını yapabiliyor. Ama diğer taraftan Demirtaş dört duvar arasında bir hücrede seçim çalışması yürütmeye çalışıyor. Cezaevinde olması başlı başına çok büyük bir engel ve zorluktur. Ama biliyorsunuz Demirtaş her şeye rağmen umudu korumayı ve büyütmeyi biliyor. Yaratıcı özelliğiyle her seferinde tüm halkımızı olduğu gibi beni de şaşırtmayı başarabiliyor. Gece gündüz demeden meydanlarda televizyonlarda tamamıyla hukuksuz ve asılsız iftiralar ile hakaretler ediliyor. Ama bu iftira ve hakaret ettiğiniz kişi cezaevinde ve dört duvar arasında bunu tabi ki etik bulmuyorum. Evet öfkeliyiz ama bu öfkemizi de mutlaka sandığa yansıtacağız. Yapılan bu bütün haksızlıklar ve hukuksuzluklar ile zulme karşı halkımız gereken cevabı 24 Haziran'da verecektir mutlaka."

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