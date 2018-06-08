HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın eşi, Twitter'dan bir fotoğraf paylaşarak, "Üniversite yıllarından beri ütü yapıyorsunuz. Evlendikten sonra da devam ettiniz. Cumhurbaşkanı olursanız evde ütü yapmaya, çocuklara kahvaltı hazırlamaya, pazar ve market alışverişine gitmeye devam edecek misiniz?" diye sordu.

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş Twitter hesabından Selahattin Demirtaş'a seslendi.

"Üniversite yıllarından beri ütü yapıyorsunuz. Evlendikten sonra da devam ettiniz" diyen Başak Demirtaş, "Cumhurbaşkanı olursanız evde ütü yapmaya, çocuklara kahvaltı hazırlamaya, pazar ve market alışverişine gitmeye devam edecek misiniz? #DemirtasaSoruyorum" diye sordu.

— Başak Demirtaş (@Basak__Demirtas) June 7, 2018

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