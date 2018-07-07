Başakşehir'de meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi de yaralandı.



DHA'nın haberine göre kaza saat 08.00 sıralarında Habipler-Arnavutköy Yolu üzerinde meydana geldi. Refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil 3 araca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi de hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.





Ekiplerin çalışması devam ediyor.