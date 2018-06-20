Başbakan Binali Yıldırım CNN TÜRK'te gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

''Kandil operasyonu adım adım ilerliyor. Orası kuş uçuşu aşağı yukarı 90 kilometre, karayoluyla biraz daha uzun, 110 kilometre filan. Şu anda zannediyorum bölgede 40 kilometre derinliğe kadar, 400 kilometrekarelik bir alan güvenlik güçlerimizin kontrolüne geçmiş durumda'' şeklinde konuştu.

"Kandil terörle mücadele açısından bizim için stratejik bir noktadır." diyen Binali Yıldırım, "Kırmızı çembere alınmış yer Kandil bölgesi. Burası karargah olarak kullanılıyor. Ancak fazla sıkıştırdığımızda Irak tarafına da kaçıyorlar. Oldukça coğrafi olarak zor bir bölge. Dışarıdan hava saldırılarıyla kolay kolay derinliklere gitme imkanı yok. Fırat Kalkanı, Zeytindalı operasyonunda yaptığımız gibi, bölgemize ülkemize sızmaya çalışan, ağır silahlarla donatılmış teröristleri etkisiz hale getirmek için uzun süredir bir operasyon planı vardı. Bu plan Mart ayı itibariyle yürürlüğe girdi. Bazıları bunu seçimle ilişkilendiriyor." ifadesini kullandı.

"BÜYÜK ÖLÇÜDE KAYIPLARIN OLDUĞU BİLİNİYOR"

Başbakan Binali Yıldırım Kandil'e ilişkin, "Büyük ölçüde kayıpları olduğunu biliyoruz. Terör örgütünün varlığı Türkiye'ye tehdit." ifadesini kullandı.

"Terörle mücadele seçime indirgenmemeli" diyen Binali Yıldırım, "Hedef Kandil de dahil, bölgede terörist kalmaması ve oradan ülkemize sızmaların, terörist girişlerin ortadan kaldırılması." ifadelerini kullandı.

"SİLAHLARIN ELLERİNDEN ALINMASI LAZIM"

Binali Yıldırım bir an önce ABD'nin silahları geri alması gerektiğini de sözlerine ekledi.

"Buradan çıkmaları yetmez. Silahlarının ellerinden alınması lazım." diyen Binali Yıldırım, "Fırat'ın doğusuna gidecek ne olacak? Orada da problem. ABD, DEAŞ'la mücadele konusunda bunlarla iş tuttu. Rakka yerle bir edildi, DEAŞ bitti. Rakka tamamen enkaz haline geldi. Biz de Afrin'de operasyon yaptık. Kimsenin burnu kanamadı. Sivil ölümü hemen hemen yok. Dolayısıyla şimdiki adım ABD'nin bir müttefik olarak sözünde durması ve bunların elinden silahları alması. Beklentimiz budur. Menbiç iyi bir modeldir. Bir başlangıçtır." ifadesini kullandı.

"KANDİL OPERASYONU ADIM ADIM İLERLİYOR"

Başbakan Binali Yıldırım, "Kandil operasyonu adım adım ilerliyor. Orası kuş uçuşu aşağı yukarı 90 kilometre, karayoluyla biraz daha uzun, 110 kilometre filan. Şu anda zannediyorum bölgede 40 kilometre derinliğe kadar, 400 kilometrekarelik bir alan güvenlik güçlerimizin kontrolüne geçmiş durumda. Temizlik yapa yapa, sahayı yumuşatarak daha derinliğe doğru güvenlik unsurlarımız, özel kuvvetlerimiz, silahlı kuvvetlerin profesyonel askerleri bu şekilde bölgede faaliyetlerini sürdürüyorlar." diye konuştu.

"S-400'LER NATO'YA AYKIRILIK TEŞKİL ETMİYOR"

Binali Yıldırım S-400'lerin Türkiye için bir mecburiyet olduğunu söyledi. Yıldırım, "S-400'ler NATO'ya aykırılık teşkil etmiyor." dedi.

Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin Yıldırım, vizelerin kalkmasını istediklerini kaydetti.

ABD ile ilişkilerin sorulması üzerine Yıldırım ''Türkiye alternatifsiz değil'' dedi.

"NATO AYRI RUSYA AYRI"

NATO'dan uzaklaşıldığı yönündeki söylemlere ilişkin Yıldırım, "ABD komşumuz değil. Komşumuzla biz tabi ki iyi geçineceğiz. Bunu getirip NATO ile ilişkilendirmeyi anlamlı bulmuyorum. NATO ayrı Rusya ayrı. Rusya ile bizim ticaretimiz var, turizmimiz var. Suriye'de işbirliği yapıyoruz. Enerji işbirliğimiz hat safhada. Onların Rusya ile ilişkileri azaltın deme hakkına sahip değil ki." dedi.

"KÜÇÜK BİR ÖZETİNİ KOYDUK 250 SAYFA TUTTU"

AK Parti'nin beyannamesine ilişkin Binali Yıldırım, "Muhalefetin eleştirisi her zaman olur. Her şeyi mükemmel yapsanız da onların eleştirisi bitmez. 16. yıldayız. 12 seçim boyunca iktidara talip olup, iktidar yüzü görmeyen parti ile AK Parti'nin beyannamesi herhalde aynı olmaz. Bu kadar açık ve net. Biz bir kere yaptıklarımızın küçük bir özetini koyduk, 250 sayfa tuttu. Geri kalana da yapacaklarımızı yazdık, oldu bitti. Hatırlatmamız lazım. AK Parti iktidara geldiğinde doğan bebekler bugün oy verme çağına geldi.