Başbakan Binali Yıldırım Teravih namazı sonrası Ankara'da Hacı Bayram Veli Cami'nde açıklamalarda bulunudu.

Başbakan Binali Yıldırım, "Küresel barışı korumakla görevli BM'nin bu kadar acze düştüğü, bu kadar çaresiz kaldığı başka bir olay daha görülmemiştir." dedi.

Başbakan Yıldırım, "Dünya daha ne kadar bu zulme, vahşete sessiz kalacaktır? Aslında orada bu olaylar olurken ölenler masum Filistinli siviller değil, insanlık ölmektedir." diye konuştu.

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