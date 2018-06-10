Başbakan Binali Yıldırım Kırklareli'de düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım, "Diyorlar ki 'Türkiye'de büyüme sanal.' Nasıl oluyor, bilmiyorum. Yüzde 7,4 büyüdü geçen sene Türkiye." dedi.

Yıldırım, "2002'den bu yana bütün beldelerimizi, köylerimizi kalkındırmanın gayreti içerisindeyiz. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürürken bir yandan da darbecilerle mücadeleyi sürdürüdük. " ifadesini kullandı.

Binali Yıldırım, Lüleburgaz'a yaptıkları yatırımlara ilişkin, "16 yılda Lüleburgaz'a bir hastane 4 tane de sağlık tesisi yaptık, vatandaşımızın hizmetine sunduk. İki önemli projeden bahsedeceğim. Birinci müjde İstanbul-Lüleburgaz-Babaeski-Kırklareli-Kapıkule hızlı trenine başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok yakında ihalesi tamamlanıyor. 2 milyar lira, helal olsun Lüleburgaz'a. Çanakkale Köprüsü'nü yapıyoruz. Dünyanın en uzun köprüsü. Dünyanın en uzun asma köprüsünün inşaatına başladık. Bu köprüden bütün Ege ve Avrupa gidiş-gelişleri buradan sağlayacak. Buraların ekonomisi daha da canlanacak." dedi.

Yıldırım, "Lüleburgaz'ın çiftçileri başımızın tacı. 2002 yılında, 15 yıl önce verilen destek sadece 6 trilyon, şimdi ne kadar veriyoruz; 46 trilyon veriyoruz. Nohutu da tarım destek listesine aldık. Ürününüz bol olsun. Dere ıslahlarının temellerini de attık. Bu sene fidanlıklar da yapacağız, hayırlı olsun." diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırm, "Daha fazlasını yapmak için yetkinizi istiyoruz. Yarınınız bugününüzden çok daha güzel olacak. Ramazan Bayramınınızı tebrik ediyorum." dedi.

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