Başbakan Binali Yıldırım Tunceli mitinginde açıklamalarda bulunuyor.

Başbakan Yıldırım, "Alevi, Sünni, Türk, Kürt, hepimiz bu ülkenin sahibiyiz. Her vatandaşımızın başımız, gözümüz üzerinde yeri var." dedi.

Yıldırım, "Bu topraklar barışın, insanlığın yurdu oldu. Bu vatan zulümden kaçanlar için güvenli bir yuva oldu. Medeniyet, insanlık, merhamet bizdedir. Neyin kavgasını yapıyoruz, neyi paylaşamıyoruz? Bizim derdimiz Kürt-Türk kardeşlerimizle değil bu ülkeyi bölmek isteyen, genç nesileri zehirlemek isteyen bölücü terör örgütüyledir." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Bu topraklarda bir daha katiyen Dersim yaşanmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Yıldırım, "Kobani olaylarında Kürtlerin kanı üzerinden siyaset yapmaya kalkanlara, Kürt ve Alevi kardeşlerimizi istismar edenlere geçit vermeyeceğiz. Demokratik siyaset kılıfıyla toplumu çatışmaya sürükleyen terör uzantılarını asla aramıza sokmayacağız" şeklinde konuştu.

"Bizim için Konya neyse, Yozgat neyse, Sakarya neyse, Erzincan neyse Dersim de aynısıdır, aynı şekilde olacak." diyen Yıldırım, "Onlar Türkiye'yi geri götürmek istiyor. Cumhurbaşkanı adayıyım diye ortada dolaşan isimleri görüyorsunuz. Hangisinin bu memlekette bir dikili ağacı var? Bir tek taş üstüne taş koyduğu eseri var, hangisinin projeleri var? AK Parti 15 yılda 131c tane yeni üniversiet kurdu. Sağlık için bir proje söylemek isteseler yolda kalırlar. Sağlıkta dönüşümü AK Parti yaptı. SSK'daki kuyrukları unuttunuz mu? Muayene olamadan gün boyu bekleyip daha da hastalığımız artmış şekilde evimize döndüğümüzü unuttuk mu?" ifadesini kullandı.

"Önümüzde bir yapım ekibi bir de yıkım ekibi var" diyen Yıldırım, "Şu muhalefet adaylarının hiç terörle ilgili ağızlarından laf çıkıyor mu? Bu ülkeyi teröre karşı nasıl koruyacaklar söylediler mi? FETÖ ile ilgili bir şey duydunuz mu? 'Onlar terörsitlerle geziyor' diyor. Ben konuşmuyorum yüreği yanan analar konuşuyor. Terörle mücadele cesaret ister. Recep Tayyip Erdoğan gibi mangal gibi yürek ister. Maşallah bayram bereketi var Tunceli'de" ifadesini kullandı.

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