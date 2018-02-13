Habertürk TV'den Çetiner Çetin'in son dakika haberine göre; Başbakanımız Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"YUNANİSTAN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMALI"

Görüşmede Ege Denizi’nde, komşumuz Yunanistan’la son dönemde yaşanan gerginlikten rahatsızlık duyduğumuz, tansiyonun düşürülmesi, için Yunanistan’ın gerekli tedbirleri almasını beklediğimiz vurgulanmıştır.

Bu hususta gerektiği takdirde, iki tarafın üst düzeyli askeri yetkililerinin bir araya gelmesinin yararlı olacağı konusunda mutabık kalınmıştır.

Görüş farklılıkların rağmen, görüşme olumlu bir havada cereyan etmiş, sorunların diyalog yoluyla çözümüne ağırlık verilmesi ve güven arttırıcı önlemlerin geliştirilmesi üzerinde durulmuştur.

Yunan Dışişleri Kardak'taki gerilimle ilgili olarak Türk Büyükelçiyi çağırmıştı.

Dışişleri Bakanlığı: "Yunan tarafı kamuoyunu yanıltmaktadır. Tehlikeli harekatlere son verilsin"

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