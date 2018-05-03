AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Yıldırım, Bahçeli'nin, ' FETÖ'nün siyasi ayağı varsa, seçmen ayağı da vardır." sözlerini nasıl değerlendirirsiniz? diye sorulması üzerine, "Bahçeli'nin kendi değerlendirmesidir, yorum yapmam, değerlendirmem doğru olmaz" dedi.

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