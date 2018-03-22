Afrin'den acı haber geldi. Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'deki arama tarama çalışmaları sırasında el yapımı bombanın patlaması sonucunda 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.

"BUGÜN 3 ŞEHİDİMİZ VAR"



Yıldırım, "Zeytin Dalı Harekatı başarıyla tamamlandı. Şu anda temizlik yapılıyor. Maalesef teröristler giderken sağı solu EYP ile her tarafı tuzaklamışlar. Bunların temizliğini yaparken kayıplarımız da oluyor. Bugün 3 şehidimiz var. EYP temizliği yaparken şehit oldular." diye konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER