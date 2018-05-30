24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi son Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Toplantının bir diğer önemi ise, 24 Haziran sonrası oluşacak yeni sistemde başbakanlık makamının olmayacağı için Başbakan Binali Yıldırım son kez bu sıfatla toplantıya katılmış olacak.

MGK Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.30'da başlayacak.

1962 yılında kurulan devletin en üst karar ve tavsiye kurulu olan MGK, 24 Haziran seçimleri sonrası mevcut yapısıyla son kez bir araya geliyor. Türkiye'nin ulusal güvenliği hakkında önemli kararlara imza atan MGK'ya Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan Yardımcıları, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı katılıyor.

BAŞBAKANLIK KALKIYOR, MGK'NIN YAPISI DEĞİŞİYOR

24 Haziran öncesi yapılacak son MGK toplantısı ile Başbakan Binali Yıldırım, son kez başbakan sıfatıyla toplantıya katılacak. 24 Haziran seçimleri sonrası Başbakanlık makamının kalkacağı için MGK'da bu makam olmayacak. MGK’nın yeni yapısı ise yapılacak düzenleme ile belirlenmesi bekleniyor.

GÜNDEM TERÖRLE MÜCADELE

MGK toplantısının ana konusunu terörle mücadelenin oluşturması bekleniyor. Yurt içi ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonların masaya yatırılması, alınacak önlemlerin konuşulması öngörülüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya'daki temasları ardından toplantıya katılmasıyla birlikte, 4 Haziran'da Washington'daki güvenlik görüşmelerinin de ele alınması bekleniyor. Son olarak, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları da görüşülmesi beklenen konular arasında.

16 NİSAN'DA MGK HAKKINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

16 Nisan'da yapılan Anayasa Değişikliği'nde MGK hakkında da düzenlemeler bulunuyordu. Referandumla kabul edilen o değişiklikler şöyle:

2. Milli Güvenlik Kurulu

Madde 118 – (Değişik birinci fıkra: 3/10/2001-4709/32 md.) Millî Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarından kurulur.

(3) (Değişik birinci cümle: 3/10/2001-4709/32 md.) Millî Güvenlik Kurulu; Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşlerini Cumhurbaşkanına bildirir. Kurulun, Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar Cumhurbaşkanınca değerlendirilir.

(4) Milli Güvenlik Kurulunun gündemi; Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca düzenlenir.

(5) Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında toplanır.

(6) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilatı ve görevleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir.

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