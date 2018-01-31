Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Afrin Harekatı'na ilişkin konuştu. Bozdağ, "Zeytin Dalı Harekatının hedefinin Afrin olduğunu, Afrin'deki teröristleri, terör örgütlerini temizlemek olduğunu söylüyoruz. Burası başarıya ulaştıktan sonra biz çok net şekilde söylüyoruz. Türkiye'nin sınırını, toprak bütünlüğünü ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehdit eden ve sınırımız boyunca PKK terör devleti yapılanmasını sağlayacak hiçbir gidişe, oluşuma Türkiye rıza göstermez, buna izin vermez. Kimse de bunu bizden beklememeli." dedi.

"BU HAREKATIN SINIRI AFRİN BÖLGESİ"

Bozdağ, "(Zeytin Dalı Harekatı) Bu harekatın sınırı Afrin bölgesi. Bu harekat hedefine ulaştığında Türkiye burada duracak, hiç demedik. Bu harekatın adı, hedefi bu. Bu harekat bakımından sınır bu. Ama Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi Münbiç'e ve Fırat'ın doğusuna yapılacak harekatlar, bunlar ayrı harekatlar." diye konuştu.

KHK AÇIKLAMASI

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, daha önceki açıklamasında, KHK'larla ilgili olarak "Bütün Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen kişi sayısı 110 bin 778, işe iade edilen kişi sayısı da 3 bin 604. Şu anda KHK'larla ihraç edilen kişi sayısı net 107 bin 174'tür." demişti.

"MOR BEYİN TUZAĞINDAN TUTUKLU KİŞİ YOKTUR"

Bozdağ, "Cezaevlerinde Mor Beyin tuzağına düşerek ByLock'a yönlendirilerek, ByLock'cu gözüken tutuklu kişi yoktur. FETÖ'nün mağdur ettiği vatandaşlarımızdan mağduriyeti devam eden kimse yoktur. Örgütün haberleşme aygıtı ByLock kullananlardan cezaevlerinde tutuklu olan, kontrol altında olan, yargılaması devam edenler var." diye konuştu.

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