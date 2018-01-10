Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, erken seçim iddialarıyla ilgili olarak, "Erken seçim yoktur, vaktinde seçim vardır" dedi.

Bozdağ'ın açıklamaları:

AK Parti ve MHP'nin erken seçim talebi yok. AK Parti hükümetleri döneminde seçimler daima vaktinde yapılmıştır. Sadece 2007 seçim krizini aşmak maksadıyla 6 ay kadar öne çekildi. 2011, 2015 seçimleri vaktinde yapılmış seçimlerdir. 2019 seçimi de vaktinde yapılacaktır. Bunun kararını biz çok net bir şekilde açıkladık. Erken seçim yoktur, vaktinde seçim vardır.

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