Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, erken seçim iddialarına yanıt verdi. Bozdağ, seçimlerin vaktinde yapılacağını söyledi. Bozdağ, "Erken seçim yoktur, vaktinde seçim vardır. Bunu daha kaç defa tekrar edeceğiz. Yok diyoruz, yok diyoruz, yok diyoruz. AK Parti'nin geleneğinde vaktinde seçim vardır. Bu geleneğe alışmayanlar, bu geleneğe alışsalar iyi olur. Seçim vaktinde olacaktır. Herkes planını ona göre yapsın." şeklinde konuştu.

BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'de aldığı ateşkes kararının Afrin'i kapsamadığını söyleyen Bozdağ, "Kararı okuduk hem de iyi okuduk. Onların esas okumasında fayda var. Kararda, bazı yerleşim yerlerinin isimleri sayılıyor. Sayılan yerler arasında Afrin yok. Terör örgütü DEAŞ ve bunlarla irtibatlı olanlarla mücadele bu kararın kapsamı dışında tutulmaktadır. Bu karar, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı etkilemeyecektir. Bizim değerlendirmemize göre Zeytin Dalı Harekatı bu kararın kapsamı dışındadır. Kaldı ki Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla da bu kararın memnuniyetle karşılandığı da açıklanmıştır." dedi.

TRT'nin 208 şarkıyı yasakladığı haberlerini de değerlendiren Bozdağ, "Bu haberi yapanlar kasıtlı haber yapıyor. Mevzuat gereği küfür, alkol, sigara vs önlem alması TRT'nin görevidir. Daha önce de yaptı, şimdi de yapıyor. Diğer televizyonlar da yapmalı. TRT'nin kanun yetkisini yerine getirmesini suç gibi görmek büyük bir ahlaksızlıktır." ifadelerini kullandı.

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