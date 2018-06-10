Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Terörün kafasını eziyoruz. Onları bitirmek için azmettik, kararlıyız. Bunların köküne kibrit suyu dökeceğiz." dedi.
Bursa'daki radyoların ortak canlı yayınına konuk olan Çavuşoğlu, bu gece idrak edilecek Kadir Gecesi'nin İslam alemine ve Müslümanlara hayırlar getirmesini temenni etti.
Çavuşoğlu, doğrudan cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi referandumunu halkın kabul ettiğini hatırlatarak, bugün gelinen noktada Türkiye'nin demokratikleşme anlamında mesafe katettiğini ve vesayeti sınırladığını bildirdi.
Ancak vesayetin tam sonlanmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Sistemin kendine ilişkin açıkları var. Hatırlayınız, bu ülkede gazete manşetleriyle hükümetlerin yıkılıp, kurulduğunu biliyoruz. Dolayısıyla milletvekillerinin hülle yoluyla bir yerden bir yere transfer edilerek millet iradesine rağmen ve aksine hükümetlerin kurulup hükümetlerin yıkıldığını biliyoruz." diye konuştu.
Çavuşoğlu, yürürlükteki sistemin açıklarının olduğunu, bu sistemin bir türlü vesayeti engelleyemediğini belirterek, "Yeni getirmiş olduğumuz hükümet etme modeliyle vesayeti tamamen sınırlamış oluyoruz. Milletimiz sandığa gittiğinde pazartesi günü iş başında bir hükümetin olacağını görecek. Artık koalisyon yok. Koalisyonlu yıllar geride kaldı. Kaos yok, kirli pazarlıklar yok." ifadesini kullandı.
AK Parti'nin seçim beyannamesinde 146 yeni projenin açıklandığına değinen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"24 Haziran'dan sonra hazırlıklıyız Allah'ın izniyle. Terörün kafasını eziyoruz. Onları bitirmek için azmettik, kararlıyız. Bunların köküne kibrit suyu dökeceğiz. 24 Haziran'dan itibaren çift başlılığın ortadan kalktığı, istikrarlı bir güven ortamında bürokratik süreçlerin kısaldığı, hızlı ve etkin kararların alındığı yasamanın tam manasıyla kendi fonksiyonuna döndüğü, yürütmenin kendi işine odaklandığı güçlü yürütme güçlü meclis ikisinden mürekkep güçlü bir Türkiye olarak şaha kalkacağız."
"MUHALEFETİN İÇİNE DÜŞTÜĞÜ DURUM BİR ACZİYET HALİDİR"
AA'nın aktardığına göre; Çavuşoğlu, muhalefetin akıl tutulması yaşadığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Muhalefetin kendinde olmadığını düşünüyorum. Siyasetçi milletinin karşısına çıktığında geleceği nasıl şekillendireceğini, gelecek vizyonunu, projeksiyonunu ortaya koyarak değişimi, dönüşümü, reformları adres gösterir. Maalesef siyasetin geldiği nokta, bunlar milletimizi sevmiyorlar. Açık ve net. Milletimizi sevseler bunlar geriyi işaret etmezler. Bunların tek derdi var; bunlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşmanlığında buluşmuşlar, gözlerini artık tamamen başka bir şeye odaklamışlar. Dolayısıyla muhalefetin içine düştüğü durum bir acziyet halidir. Gelecekle ilgili bir düşünceleri yok. Bunların derdi sadece Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ülke tufan yerine dönsün. Tamamen bu hale gelmişler. Biz işimize odaklanacağız. Biz 146 projeyi koyduk önümüze. Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemde 146 projeyi gerçekleştireceğiz ve bunlar ülkenin gücüne güç katacak. Hem bölgesel anlamda burayı bir güç adası haline getirecek hem küresel anlamda Türkiye oturduğu masada diğer ülkeler gibi masaya yumruğunu vurduğunda bu bölgede dizayn ve harita çalışması yapanlar Türkiye istemediği takdirde hiçbir şey yapamayacaklar."
"CUMHURBAŞKANIMIZIN BURSA'YA BAKIŞI HER ZAMAN FARKLI OLMUŞTUR"
Çavuşoğlu, Bursa'nın hiçbir zaman AK Parti'yi mahcup etmediğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmadığını bildirdi. Çavuşoğlu, "Milletimiz ve Bursalılar hep fotoğrafın büyüğünü görmek istedi. Milletimiz her şeyin farkında. Bursa 24 Haziran'da da yine AK Parti diyecek ve Cumhurbaşkanımızın önünü sonuna kadar açacak. Güçlü bir meclis aritmetiğiyle AK Parti'ye destek verecek." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Bursa'ya geleceğini ve Bursalılarla buluşacağına işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın Bursa'ya bakışı her daim farklı olmuştur. Yarın Bursalılar Sayın Cumhurbaşkanımıza Bursa'yı adeta coşturacak bir katılımla sahip çıkacaklardır. Teşkilatlarımız hummalı bir çalışma yürütüyor. Akşam da Atıcılar'da büyük Bursa iftarı yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı bir iftar olacak."
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