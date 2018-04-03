Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'te ziyaret etti. Bahçeli'nin TBMM'deki makamında saat 13.00'te başlayan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Ziyaret, iki ismin resmi programlarına yer almıyordu.

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Başbakan Yıldırım, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Bahçeli, kongreleri oldu. Kongre sonrası nezaket ziyareti ve tebrik etmek amacıyla ziyarette bulundum hepsi bu. Memleket meseleleri, terörle mücadele, Afrin'de yapılan çalışmalar, terör örgütlerine karşı yapılacak çalışmaları zaten sayın genel başkan yakından takip ediyor." dedi.

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