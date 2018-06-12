Başbakan Binali Yıldırım, Çankırı'da halka seslenerek, "Bu CHP’nin eskiden bir genel başkanı konuşurdu, şimdi 2 tane genel başkanı var. Birisi diyor ki ‘FETÖ’yü Amerika’dan doğru dürüst istemediler’, genel başkanları da ‘istemişler’ diyor. Kardeşim millet sizinle mi uğraşacak" dedi.
Çankırı’da halka hitap eden Başbakan Binalı Yıldırım, "Yapım ittifakı var, bir de yıkım ittifakı. Yapım ittifakı Cumhur İttifakı’dır. Cumhur İttifakı teröre karşı FETÖ’ye karşı ve her türlü darbeye karşı ay-yıldızlı bayrağı yere düşürmeyen ittifakın adıdır. Cumhur İttifakı’nı meclise en güçlü şekilde göndermeye hazır mısınız? Cumhur İttifakı’nda AK Parti ve MHP var. Ülkemiz üzerinde emperyalist güçlerin büyük oyunları var. Ülkemizin güneyinde terör devleti kurdurmak istiyorlar. Kürt vatandaşlarımızın kanıyla canıyla bir yapay terör devlet kurmaya çalışıyorlar. Bu millet buna izin verir mi. Bütün şer güçleri yok edinceye kadar bu mücadelemiz sürecek" diye konuştu.
"BUNLAR YIKIM EKİBİ"
Muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarını eleştiren Yıldırım, "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayları meydana çıktı. Vaatler yalanlar dolanlar milletin başı dönüyor. Onlar konuşur AK Parti yapar. Adamlarda şaşkın ne yapsın. Yol vaadinde bulunsak diyorlar, köprü vaadinde bulunsak, fabrika, havaalanı, yapsak diyorlar ve bakıyorlar hepsi yapılmış. Son olarak ise bu AK Parti ile uğraşmayalım yalan söyleyelim diyorlar. Daha da ileri gidip, AK Parti’nin yaptıklarını yıkalım diyorlar. Bunlar yıkım ekibi" ifadelerini kullandı.
Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi eleştiren Başbakan Yıldırım şunları söyledi:
"Bu CHP’nin eskiden bir genel başkanı konuşurdu şimdi 2 tane genel başkanı var. Aynı türküyü söylüyorlar. 'Şunu kapatacağız, ötekini satacağız'. Birisi diyor ki ‘FETÖ’yü Amerika’dan doğru dürüst istemediler’. Genel başkanları da ‘istemişler’ diyor. Kardeşim millet sizinle mi uğraşacak. Bu ülkeyi ileriye taşıyacak hiçbir fikriniz yok mu? Yerli araba diyoruz karşı çıkıyorlar. ‘Külliyeyi yıkacağım, Kanal İstanbul’u yaptırmayacağım’ diyorlar. Kardeşim dilin zekatı hayır konuşmak. Siz hiçbir şekilde bu milletin hayrına olacak bir işe hazırlıklı değil misiniz? Bunların bir tek derdi var. Recep Tayyip Erdoğan’ı indirelim de gerisi ne olursa olsun. Ama öyle yağma yok. Siyaset fikir ve projeyle olur. Böyle atıp tutmakla olmaz. Sayın Muharrem İnce, bir şeyler yapmak istiyorsa dönsün Türkiye’nin 16 yıllık gelişimine baksın. Nereden nereye gelmiş ülke bunu bir görsün."
"BİZ ŞOV DEĞİL HİZMET YAPIYORUZ"
Büyüme rakamlarına değinen Başbakan Yıldırım, "Dünyanın 20 gelişmiş ülkesi arasında en fazla büyümeyi sağlayan ülke yine Türkiye oldu. Türkiye'ye de bu yakışır. Biz şov değil hizmet yapıyoruz. Biz boş konuşmuyoruz. 16 yıllık başarı öykümüzü gelecek 10 yıllar için teminat olarak gösteriyoruz. Onlar söylüyorlar ama arkalarında yaptıkları bir şey yok. AK Parti Allah’a şükür bu millete verdiği tüm sözleri tuttu. AK Parti sizin gösterdiğiniz istikamette çalışıyor” şeklinde konuştu.
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