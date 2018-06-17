Başbakan Binali Yıldırım Sivas mitingi sonrası pankart açarak evine çay içmeye davet eden Akkaya ailesinin isteğini geri çevirmedi.
Cumhuriyet Meydanı'nda bayramlaşma mitinginde halka seslenen Başbakan Binali Yıldırım, miting sonrası pankart açarak kendisini çay içmeye davet eden Akkaya ailesinin istediğini geri çevirmedi.Yıldırım, Akkaya ailesinin Çiçekli Mahallesi'nde bulunan evine çay içmeye gitti. Burada aile yakınları ve mahalleli Başbakan Yıldırım'ı coşkuyla karşıladı. Başbakan Yıldırım bir süre aile ile sohbet etti. Başbakan Yıldırım ailenin çocuklarına oyuncak hediye etti.
Başbakanı mitingde açtığı pankartla evine çay içmeye davet eden Selçuk Nuh Akkaya, "Başbakan Yıldırım'ı sosyal medya ve BİMER aracılığıyla çay içmeye davet ettik. Çocuklarım ile birlikte miting alanına gittik. Bir pankart hazırladık, miting alanında Başbakanımız da gördü. Çocukları davet ettiler. Çaya geleceklerini ilettiler. Daha sonra evimize çay içmeye buyurdular. Tabi bu Türkiye'nin nereden nereye geldiğini gösteriyor. Düşünebiliyor musunuz bir devlet başkanı sıradan bir ailenin evine çay içmeye gelecek. Eskilerde böyle bir şey yoktu. Şu anda devletle başkanlarla, devleti idare edenlerle halk birleşmiş durumda. Dolayısıyla buna çok mutluluk ve onur duyuyoruz. Sıradan bir bayram sohbeti oldu. Çocukların okulları ile alakalı konuştuk. Bir de ben mesleğim icabı makinistim bizim 2008 yılında alınan yıpranma hakkımız vardı, onu tekrar seçimlerden sonra verilmesi yönünde bir talebim oldu. O da anlayışla karşıladı. Değerlendireceklerini söyledi." dedi.
10 yaşındaki Melih Berk Akkaya ise,"İlk önce babam sosyal medyadan paylaşmıştı. Bize gelir misiniz diye. İsteğimizi ret etmişlerdi. Ama mitinge gittiğimizde ben pankart açtım. Beni başbakanımız yanına davet etti. Sonrada ben de onu evimize davet ettim. Sonra da geldi. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
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