Başbakan Yıldırım'dan ABD ve Rusya'ya uyarı

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, şu mesajları verdi:
ABD-RUSYA GERİLİMİ
ABD ile Rusya arasında sosyal medya üzerinden bir atışmadır gidiyor. Bölge zaten uzun yıllardan beri iç savaştan, göçlerden büyük bir bedel ödedi. İşleri daha da karmaşık hale getirecek girişimlerden özellikle uzak durulmasını biz dostlarımıza tavsiye ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, hem Rusya hem de ABD başkanları ile görüştü. Tabii kimyasal silah kullanımının, masum insanları, çocukları katletmenin asla affedilecek bir tarafı yoktur. Bu bir alçaklıktır. Şiddetle, nefretle kınıyoruz. Bunu yapanlar da bedelini ödemeli.
Bütün bunları yapanlar bölgede bugüne kadar Türkiye, Rusya ve İran'ın ön ayak olduğu kalıcı barışa yönelik faaliyetlerini akamate uğratacak çapta girişimlerden de uzak durulmalı. Türkiye olarak müttefiklerimize tavsiyemiz budur. Bu noktada gerekli uyarıları yapıyoruz.
OHAL'İN UZATILMASI
Salı günü Cumhurbaşkanımızın başkanlığında önce MGK toplantısı olacak. Konu orada değerlendirilecek. Daha sonra verilen karar doğrultusunda hareket edilecek.
SEÇİM GÜVENLİĞİ
Seçim güvenliği konusunda herhangi bir zafiyet yok. Geçmiş dönemde 7 Haziran seçimlerinde maalesef Doğu ve Güneydoğu'da seçim güvenliği konusunda sıkıntılar yaşanmıştı ama Türkiye seçim konusunda çok partili hayata geçtikten sonra ciddi bir sorun yaşamadı. Bugüne kadar seçimler gayet şeffaf bir şekilde, demokratik katılımın yüksek olduğu şekilde yapılmıştır. Bundan sonra da aynı şekilde seçimler gerçekleştirilecektir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun gündem oluşturma çabalarının ötesinde bu söylemin bir kıymeti yoktur.
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