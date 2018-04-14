AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Esenler 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Yıldırım, burada bir konuşma yapıyor:

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Geçtiğimiz günlerde Suriye'de alçak rejim kimyasal silahlarla çocukları, masum insanları katletti. Birdenbire dünyanın vicdanı olarak kendilerini gören ülkeler seslerini yükselttiler. Peki 7 yıldır Suriye'de insanlar katlediliyor, vahşet devam ediyor, sadece kimyasal silah kullanıldığı zaman mı insanlığınız aklınıza geliyor. Bugüne kadar neredeydiniz?

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