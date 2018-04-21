AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Ankara İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katıldı. Yıldırım, burada yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:
15 Temmuz destanının merkezi Ankara'nın yiğit insanlarını muhabbetle selamlıyorum. Dünyanın dört bir yanında bulunan kahraman Mehmetçiğimizi, polisimizi alnından öpüyorum, muhabbetle selamlıyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu zamana kadar sevgili gençler, AK kadrolarda görev yapan emek verem tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hayatını bu uğurda kaybeden yol arkadaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Gücümüze güç katan tüm gençlerimize, tüm yol arkadaşlarımıza selam yolluyorum. Gençler size milletin adamı, Türkiye sevdalısı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletiyorum. Bugün Cumhuriyetimizin, demokrasimizin kalbinin attığı yerde Ankara'dayız. AK Parti iktidarı olarak 16 yıldır Ankara'ya çok büyük dönüşümü, değişimi yaşattık. Bugün bir başka güzel baş şehrimiz var. Ankara'yı dünyanın sayılı güzel baş şehirlerinden biri yaptık.
"SEÇİME GİDİYORUZ GENÇLER"
Yıldırım da sizin gibi seçimlere hazır gençler. Sevgili gençler seçime gidiyoruz seçime. Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği seçim kararı dün Meclis'te onaylanıp kesinleşti. Milletimiz için hayırlı olsun. Salonlar, sokaklar, Ankara bizi bekliyor. 24 Haziran'da yeni bir zafere hazır mısınız gençler? AK Parti olarak her seçimden milletimizin desteği ile yüzümüzün akı ile çıktık inşallah 24 Haziran'da da aynısı olacak. Bu başarının arkasında sizlerin inancı, alın teri var. Bu hareket enerjisini sizlerden, gençlerden alıyor. O halde Ankara'da yeni bir rekor kıracak mıyız gençler? Yeni bir destan yazacak mıyız? Siz 'evet' diyorsanız, 'tamam' diyorsanız bu iş bitmiştir. Ben de sizin kadar aynı heyecanı yaşıyorum.
"İKTİDARA ORTAK OLMAK İSTEDİLER"
16 Nisan bir dönüm noktasıdır. Türkiye geleceğe taşımada yetersizliği tescilli olan parlamenter sistemi terk etmiştir. Millet yönetimde istikrar, ekonomide istikrar demiştir. Parlamenter sistemde vesayet odakları her zaman iktidara ortak olmaya gayret ettiler. Milli iradeyi sürekli baskı altında tutmaya çalıştılar. Bazen doğrudan darbe ile bazen dolaylı olarak müdahalede bulundular. Sürekli siyaseti itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Bir gecede ekonomiyi batırdılar. Vatandaşlarımızın arasına ayrılık tohumları ektiler. Milletin hukukunu hiçe saydılar.
"ARTIK GERİYE DÖNÜŞ YOK"
Artık kesintisiz demokrasiden, hukuk devletinden, milli iradenin mutlak hakimiyetinden geriye dönüş yoktur. Büyük ve güçlü Türkiye hedefinden bizi döndürmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile siyasi sistemimizi daha güçlü yapacak yeni bir adım atıyoruz. Denge ve denetleme sistemi ile güçlü meclis, güçlü icra içeren bu değişikliği 24 Haziran'da hayata geçireceğiz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.