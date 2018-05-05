Başbakan Yıldırım: Bizim çatımızı millet çattı

Başbalan Binali Yıldırım, AK Parti Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı. Yıldırım, burada yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:

- Türkiye'nin dağ gibi sorunlarını dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Darbecilere, kumpasçılara, vesayetçilere fırsat vermedik.

- Hiçbir zaman millete rağmen, milleti yok sayarak siyaset yapmadık. Milletin gücünün üzerinde güç tanımayan AK Parti teşkilatı bugün 10 milyon üzerinde üyeye sahip, Türkiye'nin değil dünyanın en güçlü siyasi hareketidir.

- AK Parti Türkiye'nin aklı, ruhu, vicdanı olduysa, 16 yıldır Türkiye'nin önünü açan hedefleri ortaya koyduysa, bunda 'AK Kadınlar'ın emeği unutulamaz. 16 yıldır her türlü ayrımcılığın yaralarını sarmak için durmaksızın çalışıyoruz. Kadınlarımızın fikirlerinin, emeklerinin Türkiye için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Siyasete yön verirken bu gerçeği hiç unutmadık.

- AK Parti, kız çocuklarımızın okullaşma oranını yüzde 42den yüzde 82ye çıkardı. Bugün üniversitede okuyan kızlarımızın sayısı erkek öğrencilerimizin sayısından daha fazla. Bu bizim için büyük mutluluk.

- Başkaları çatısız kalmış olabilir ama AK Parti, en sağlam çatıyla seçime gidiyor. Bizim çatımızı millet çatmıştır. Millete güvenen açıkta kalmaz. Cumhur İttifakı, milletin hissiyatından doğan Yenikapı Ruhu'nun ittifakıdır.

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