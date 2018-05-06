Başbakan Binali Yıldırım, kongre salonu dışında toplanan vatandaşlara hitap etti.



Yıldırım'ın açıklamaları şöyle;

"Biraz sonra büyük buluşmaya hazır mısınız? Milletin adamı, Türkiye sevdalısı genel başkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya var mısınız? Bugün 24 Haziran'a giden yolda İstanbul Türkiye'ye bir mesaj veriyor. İstanbul diyor ki; Burası bu mübarek şehir, Türkiye'nin özetidir. Biz bu yola çıkarken İstanbul'dan başladık. Recep Tayyip Erdoğan liderimiz, Pınarhisar'a gönderilirken 'Bu şarkı burada bitmez' dedi ve AK Parti hareketine İstanbul'da başladı. Bugün sadece AK Parti İstanbul İl Kongresi'ni yapmıyoruz. Bugün aynı zamanda Türkiye'yi muhasır medeniyetler seviyesine taşıyacak Cumhuriyetimizin 100. yıla taşıyacak o büyük manifestoyu da genel başkanımız açıklayacak. Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum."

"Erdoğan'ı şiir okuduğu içeri attılar. Muhtar bile olamaz dediler, bu millet onu cumhurbaşkanı yaptı. Milletin iradesinin başına getirdi. Bundan sonra yeni bir döneme giriyoruz."

"Bu seçim çok önemli. Her şeçim önemlidir ama bu seçim çok daha önemli. Bu seçimde şer odakları bir araya geldiler. İçerde ve dışarıda Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini ve bölgede söz sahibi olmasını hazmedemeyenlerin, memleket sevdalılarıyla, memleket meselesi diyerek cumhur ittifakıyla yola çıkanların Yenikapı ruhuyla 15 Temmuz alçaklarına dersini vereceği önemli bir seçimdir."

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