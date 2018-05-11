Anayasa’da yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde (KHK) yapılması gereken değişiklikler için hazırlanan yetki yasası tasarısını değerlendiren Yıldırım, "Tamamen anayasa çerçevesinde yapıldı o nedenle rahatız. CHP, Anayasa Mahkemesi'ne gidebilir, ilk defa gitmiyor. Hakkıdır." dedi.

Başbakan Yıldırım açıkladığı paketle ilgili soruya, "Konuşuldu, Meclis'te kabul edildi. Çok kapsamlı. Cumhurbaşkanı onayladıktan sonra hayata geçecek. Başka kapsamlı bir düzenleme çalışması yok" diye yanıt verdi.

Ermenistan'ın yeni Başbakanının açıklamalarını değerlendiren Yıldırım, "Bir görelim. Yıllardır hasmane tutum içinde. Bu tutumdan vazgeçmek, yeni bir sayfa açmak istiyorsa bir görelim. Biz düşmanlık istemiyoruz. Ülkemiz menfaatleri doğrultusunda değerlendiririz." şeklinde konuştu.

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