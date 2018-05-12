Başbakan Yıldırım: Milletin kararı başımızın üstünde

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan'daki toplu açılış töreninde konuştu. Yıldırım'ın açıklamaları:

"MİLLETİN KARARI BAŞIMIZIN ÜSTÜNE"

Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan 2017'deki referandumu hatırlatarak, "16 Nisan aslında kararın verildiği tarihti. Millet 'Darbeden, vesayetten, kumpastan bıktık. Artık iktidarı, hükümeti, Meclis'i ben belirleyeceğim, öyle milletvekillerini seçip göndermek yok. Hem milletvekillerini seçeceğim hem de Türkiyeyi kim yönetecek, ona da ben karar vereceğim' dedi. 16 Nisan'da bunun yolunu açtınız. 24 Haziran, açılan bu yolun uygulamaya geçeceği tarihtir. Bir işin tamamlanmasıdır. 16 Nisan'da oluşan irade 24 Haziran'da sandığa yansıyacak ve milletimiz, ülkemizin 2023 hedeflerini gerçekleştirecek güçlü iktidarı, sürekli istikrarı sağlayacak kararı verecektir. Bugüne kadar milletimizin verdiği karar hiç yanlış olmamıştır. Milletin kararı başımız gözümüz üstünedir" dedi.

"BENZEMEZLER İTTİFAKI KURDULAR"

Borçlarla ilgili düzenlemeler hatırlatan ve faiz oranlarının düşürüldüğünü, tapu harcı oranlarının aşağı çekildiğini anlatan Yıldırım, "Biz önce milletim sonra ülkem diyoruz. Benzemezler ittifakı kuruldu biliyorsunuz. Cumhur İttifakı'na karşı kuruldu. Cumhur ittifakının hedefi bellidir. Milletin geleceğidir. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara karşı, iç ve dış emparyal güçlere karşı dik ve kararlı duruştur. Onun için biz ittifakı milletle yapıyoruz. FETÖ'cülerin, bölücülerin can simidi gibi sarıldığı benzemezler ittifakı 24 Haziran'da 13'üncü seçim zaferiyle hüsrana uğrayacaktır. Millet bir kez daha ferasetini gösterecektir" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, diğer adayların vaatlerini eleştirerek "Vaatlerde ölçü, ayar kaçmış durumda" dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER