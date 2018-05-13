Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan’ın Refahiye ilçesinde düzenlenen 3. Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali'nde konuştu. Gençlerin bölücü terör örgütleri PKK/PYD-YPG ve FETÖ tarafından yönlendirilemeyeceğini söyleyen Başbakan Yıldırım, “Bize bizden başka dost yok sevgili gençler. Bunu Afrin'de, El Bab'da, Gabar'da, Dağlıca'da gördük. Artık gençlerimizi terör örgütleri ve FETÖ'cüler yönlendiremez" dedi.
3. Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali'nde konuşan Başbakan Yıldırım, konuşmasına Anneler Günü'nü kutlayarak başladı. Yıldırım, “Sizler bizim her şeyimizsiniz. Bugünümüz, geleceğimiz, Türkiye’nin umudusunuz. Annelerimizin Anneler Günü'nü en içten duygularımla tebrik ediyorum. Şehit analarımızın ellerinden öpüyorum. Anam ben 38 yaşındayken aramızdan ayrıldığında dünyada yapayalnız kalmıştım. Bahar anama da Allah rahmet eylesin” dedi.
"Rabbim bu ülkeye hizmet etmeyi bana ve arkadaşlarıma nasip etti. Memleketime layık olmak için çok büyük gayret gösterdim. Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamını size getirdim gençler" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:
"Aydınlık yarınlara birlikte yürümeye hazır mısınız? Bir evladınız olarak ülkeme, memleketime layık olmak için çok çaba sarf ettim. Sizlerle büyük Türkiye yürüyüşüne devam edeceğiz. Demokrasimizi, ekonomimizi daha da geliştireceğiz. Bizler bu cennet vatanın, bu aziz milletin değerlerine sahip çıkarak ayakta durmayı başardık. Ülkemizi bölmeye çalışan terör örgütlerine karşı gençlerimiz ülkemizin bugününün de yarınının da teminatıdır. Gücümüzü hemşehrilerimizden alıyoruz. Sizlerle aydınlığa birlikte yürüyeceğiz."
İHA'nın aktardığına göre; 15 Temmuz gecesi gençlerin meydanlara indiğini hatırlatan Başbakan Yıldırım, “Tankların önünde duran gençler sizlerdiniz. İşte bizim gençliğimiz bu. Böyle oldukça hiçbir şey bu ülkeye ve bu millete asla zarar veremez. Adalet ve özgürlük sevdamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Ekonomimizi daha da geliştireceğiz. Bu millet neyi hak ediyorsa onu başaracağız. Artık gençlerimizi terör örgütleri ve FETÖ'cüler yönlendiremez. Türkiye'yi bir bütün olarak kucaklayan, tarihine ve kültürüne sahip çıkan bu gençleri bölücüler ve FETÖ'cüler yönlendiremez. Bize bizden başka dost yok sevgili gençler. Bunu Afrin'de, El Bab'da, Gabar'da, Dağlıca'da gördük” şeklinde konuştu.
Türk milletinin 16 yıl boyunca Türkiye’yi yönetme görevini AK Parti’ye verdiğini ifade eden Başbakan Yıldırım, “Hayal bile edilmeyen projeleri hayata geçirdik. Türkiye son 10 yıldır dünyanın başaramadığı büyük projeleri yaptı. Türkiye’yi 3,5 kat büyüttük. Durmak yok gençlerle yola devam. Seçen aynı zamanda seçilmelidir dedik. Kimlik siyasetini ortadan kaldırdık. Milletimizin birliğini, kardeşliğini her şeyin üstünde tuttuk. Erdoğan’ı hiç yalnız bırakmadınız” dedi.
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