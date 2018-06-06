Başbakan Binali Yıldırım Ağrı'da vatandaşlara seslendi. Yıldırım, "Bazı emperyalistler Kürtler için bir devlet kurmaya kalkıyorlar. Suriye'de, Irak'ta devlet kuracaklarmış. Kürtler ile Türkler bin yıldır Anadolu'da kardeşçe yaşıyor. Ağrıdan söylüyorum, kimse Kürtlere devlet kurma küstahlığında bulunmasın." dedi.

Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Ağrı gittikçe güzelleşiyor. Ağrı'ya doğalgaz getireceğiz dedik, getirdik mi? Kürtçe türküler, şarkılar yasaktı. Anaların çocuklarıyla anadilinde konuşması yasaktı. TRT Kürdi'yi kurduk mu? İlçe isimlerimizi serbest bıraktık mı? Üniversitelerdeki yasakları kaldıran kim? Üniversiteye girişte kat sayı engelini kaldıran kim?"

"Bazı emperyalistler Kürtler için bir devlet kurmaya kalkıyorlar. Suriye'de, Irak'ta devlet kuracaklarmış. Kürtler ile Türkler bin yıldır Anadolu'da kardeşçe yaşıyor. Ağrıdan söylüyorum, kimse Kürtlere devlet kurma küstahlığında bulunmasın. Türkiye'nin yolları kapalıydı yolları. Ağrı'nın Patnos'unu, Doğubayazıt'ına gidilemiyordu. Bugün Ağrı'nın köylerine bile sıcak asfalt yol yapılıyor. Terörün tamamen izlerini ortadan kaldıracağız. Sonra da fabrikalar, iş yerleri ile yatırımlara devam edeceğiz. Bugün bir çimento fabrikasını da açacağız, 60 kardeşimiz çalışacak. Ağrı nereden nereye geldi, buna siz şahitsiniz."

"Dünyada 10 büyük proje yapılıyor. Bunun 6 tanesini Türkiye yapıyor. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, kuzeyi, doğuyu, batıyı, güneyi birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürmeyiz kardeşlerim. Bunun böyle bilinmesi lazım. Biz istiyoruz ki diğer cumhurbaşkanı adayları da terörle mücadeleden bahsetsin. Ediyorlar mı, etmiyorlar. Terörü büyük oranda gündemden çıkardık. Şimdi sıra dışarıda. Enselerindeyiz, peşindeyiz. Kandile giderlerse, Sincara giderlerse, fizana da giderlerse bulup etkisiz hale getireceğiz. Allah bizi kardeş yaptı, hainler kardeşliğimizi bölemeyecek."

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