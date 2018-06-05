Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlik ile ilgili son dakika açıklaması yaptı.

Yıldırım, "(Bedelli askerlik) Biz hükümet olarak, yönetim olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. İnşallah seçimden sonra ele alacağımız en önemli konulardan biri bu olacak. Çünkü askerlik olmayınca kız vermiyorlar, evlenmen zor oluyor, iş kurman zor oluyor, hayata tutunman zor oluyor. Boşlukta bekliyorsun. Bunu yapmaya hakkımız yok insanlarımıza" dedi.

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