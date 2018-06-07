Ağrı-Iğdır mitinglerinde kendisine eşlik ettiğimiz Başbakan Binali Yıldırım’la, ANA uçağında sohbet etme imkânı bulduk. Sorularımızı yanıtlayan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

APOLET POLEMİĞİ: Korgeneral İsmail Metin Temel, Afrin operasyonundan sorumluydu; bunu çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. 15 Temmuz gecesi defalarca görüştüm kendisiyle. Afrin operasyonunda, darbe girişiminin bastırılmasında çok büyük gayret gösterdi. Erken terfi etti. FETÖ, PKK’ya karşı büyük başarılar göstermiş generalin apoletlerini sökmek, PKK’ya, FETÖ’ye cesaret vermektir, onları ve destekçilerini sevindirmektir. Daha cumhurbaşkanı olmadan verilen beyanatlar, Cumhurbaşkanı’mıza yönelik ithamları gölgede bırakıyor. Hitler misin sen be kardeşim! Türkiye bir hukuk devletidir. Bağımsız Türk yargısı bu konuda da gereğini yapacaktır.

KUZEY IRAK OPERASYONU: Geçici üs bölgelerimizin sayısı 11’e çıktı. 300 kilometrelik bir alanda Mehmetçiğimiz konuşlanmış durumda. Sınırdan sızan PKK terör unsurlarını durdurmak, etkisiz hale getirmek amaçlanıyor. Ancak yapılan iş bununla sınırlı değil. Uluslararası hukuktan kaynaklanan sıcak takip kapsamında faaliyetlerimiz devam edecek. Kandil’le de sınırlı değil, başka bölgelerde de operasyonlarımız olacak. İstiyoruz ki terör konuşulmasın, gelecek konuşulsun. Yaptığımız operasyon bundan ibarettir. Irak’ta otorite boşluğundan dolayı terör faaliyetleri arttı. Merkezi yönetim, bölgesel yönetimden kaynaklanan sorunlar yaşandı. (Operasyona İran destek verecek mi?) İran’la sıkıntımız yok. Terörle mücadele faaliyetlerimize her zaman destek veriyor.

IRAK’IN SUYU: (Haydar el-İbadi’nin “Türkiye suyumuzu kesti” açıklaması) Cumhurbaşkanı’mız son Bakanlar Kurulu’nda talimat verdi. Su kesintisi yapılmayacak. Biliyorsunuz Ilısu Barajı su toplamaya başladı ancak Irak’ın beklediği suyu vereceğiz. Anlaşmamız neyse o su verilecek. (Terörle mücadelede su kaynaklarının etkili kullanımı önemli. Sadece Irak’ta değil, Suriye’de de PKK terör örgütünün kullandığı su kaynakları kesilebilir mi?) Suyu bir silah olarak komşularımız için asla kullanmayı düşünmeyiz. Bu bize, devlet anlayışımıza, geçmişimize, tarihsel perspektifimize yakışmaz. Terör örgütlerinin bu topraklarda güç kazanmaması için komşularımızla konuşuruz, önlemleri buna göre alırız.

Başbakan Yıldırım, ANA uçağında Habertürk Gazetesi Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir’e konuştu

MÜNBİÇ YOL HARİTASI: Münbiç’te yol haritası bir adımdır. Kararlı tutumumuz sonuç vermiş, ABD ile bir sıcak karşılaşma riski ortadan kalkmıştır. ABD’nin bu yol haritasını uygulayıp uygulamayacağı önemlidir. Geçmişte de Obama terör örgütünün çıkarılmasıyla ilgili bazı sözler verdi ama bunlar tutulmadı. Uygulamayı görmek lazım. Terör örgütünün Fırat’ın doğusuna çekilmesi, Türkiye açısından tehdit olmadığı anlamına gelmez. Biz Irak’ta, Suriye’de bir terör kuşağı oluşturulmasına karşıyız. ABD’nin faaliyetleri nedir, neyi amaçlıyor, ABD’nin bileceği iştir. Biz, Fırat’ın batısında ne yaptıysak doğusunda da onu yaparız. (ABD ile varılan mutabakat 2009’daki örgüte silah bıraktırma stratejisini hatırlatıyor) O çok geride kaldı. Terör örgütünü milletimizle aramızdan tamamen çıkarmayı amaçlıyoruz. Vatandaşın başına bela olmasın istiyoruz. Çözüm buradadır. HDP benim nazarımda yok hükmünde bir partidir. Onların iradeleri kendi ellerinde değil. Terör örgütünün tahakkümüne girmiş bir parti. Ne zaman ki “PKK’yı terör örgütü olarak görüyoruz, şiddeti lanetliyoruz” derler, o zaman HDP’yi konuşabiliriz.

BEDELLİ TALEPLERİ: Askerlik çağına gelmiş 5 milyonun üzerinde genç var. Yılda 350 bin kadarı, “Bizi askere alın” diyor. Bu hesapla 15 senede bu eritilemiyor. Bu sadece gençlerin sorunu mu? “Ya askere alın ya da bize ayak bağı olmayın, yakamızı bırakın” diyorlar. “Gelecek planlamamızı yapamıyoruz” diyorlar. Bu soruna ilgisiz kalma lüksümüz yok. Çözeceğiz. Seçimden sonraki en öncelikli işlerden biri bu olacak. Kökten çözüm getireceğiz. Silahlı Kuvvetler’imizle konuşacağız. Onların görüşlerini dikkate alacağız. Zaten profesyonel orduya geçiyoruz. 15 Temmuz’dan sonra bu daha da hızlandı. (Muharrem İnce de askerliği kısaltmayı vaat ediyor?) Onlarda tam bir kafa karışıklığı var. Önce “Bedelliye karşıyız” dediler. Sonra genel başkanları çıktı, “Karşı değiliz. İndireceğiz, bindireceğiz” dedi. İnandırıcı değiller. Her ihtimali düşünmek zorundayız. Birincisi terörle mücadelede zafiyet oluşmaması, ikincisi milyonlarca gencin geleceğiyle ilgili rahatlatıcı bir uygulama olmalı.

POPÜLİZM TUZAĞI: Bu popülizm değil. AK Parti’nin sürekli gündeminde olan konular bunlar. Emeklilerin şartlarının iyileştirilmesi hep gündemdeydi. Yaşlı aylığı, öğrencilerin sıkıntılarını aşma iradesi vardı. Bunları düzelttik. Bizim bu yaptıklarımız meydandaki adayların söylediklerinin yanında solda sıfır kalır. Birinin 1 yıllık vaadinin rakamsal karşılığı 330, diğerinin 430 milyar TL.

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