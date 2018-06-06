Milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlikle ilgili Başbakan Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım, "5 milyon gencin bu konuda sorunu var. Askerliği beklerken hayatlarını askıya alıyorlar. Seçimden sonra bu konuyu gündeme alacağız" diye konuştu.

Bedelli askerlikle ilgili Habertürk TV'ye konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da, "Şu anda orada bir sorun olduğu belli. Şu anda bunu yapabilme imkanı yok. Yeni dönemde ne olacak bakalım. Bu parlamentonun işi." dedi.

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