Ağrı-Iğdır mitinglerinde kendisine eşlik ettiğimiz Başbakan Binali Yıldırım’la, ANA uçağında sohbet etme imkânı bulduk. Sorularımızı yanıtlayan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:
APOLET POLEMİĞİ: Korgeneral İsmail Metin Temel, Afrin operasyonundan sorumluydu; bunu çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. 15 Temmuz gecesi defalarca görüştüm kendisiyle. Afrin operasyonunda, darbe girişiminin bastırılmasında çok büyük gayret gösterdi. Erken terfi etti. FETÖ, PKK’ya karşı büyük başarılar göstermiş generalin apoletlerini sökmek, PKK’ya, FETÖ’ye cesaret vermektir, onları ve destekçilerini sevindirmektir. Daha cumhurbaşkanı olmadan verilen beyanatlar, Cumhurbaşkanı’mıza yönelik ithamları gölgede bırakıyor. Hitler misin sen be kardeşim! Türkiye bir hukuk devletidir. Bağımsız Türk yargısı bu konuda da gereğini yapacaktır.
KUZEY IRAK OPERASYONU: Geçici üs bölgelerimizin sayısı 11’e çıktı. 300 kilometrelik bir alanda Mehmetçiğimiz konuşlanmış durumda. Sınırdan sızan PKK terör unsurlarını durdurmak, etkisiz hale getirmek amaçlanıyor. Ancak yapılan iş bununla sınırlı değil. Uluslararası hukuktan kaynaklanan sıcak takip kapsamında faaliyetlerimiz devam edecek. Kandil’le de sınırlı değil, başka bölgelerde de operasyonlarımız olacak. İstiyoruz ki terör konuşulmasın, gelecek konuşulsun. Yaptığımız operasyon bundan ibarettir. Irak’ta otorite boşluğundan dolayı terör faaliyetleri arttı. Merkezi yönetim, bölgesel yönetimden kaynaklanan sorunlar yaşandı. (Operasyona İran destek verecek mi?) İran’la sıkıntımız yok. Terörle mücadele faaliyetlerimize her zaman destek veriyor.
IRAK’IN SUYU: (Haydar el-İbadi’nin “Türkiye suyumuzu kesti” açıklaması) Cumhurbaşkanı’mız son Bakanlar Kurulu’nda talimat verdi. Su kesintisi yapılmayacak. Biliyorsunuz Ilısu Barajı su toplamaya başladı ancak Irak’ın beklediği suyu vereceğiz. Anlaşmamız neyse o su verilecek. (Terörle mücadelede su kaynaklarının etkili kullanımı önemli. Sadece Irak’ta değil, Suriye’de de PKK terör örgütünün kullandığı su kaynakları kesilebilir mi?) Suyu bir silah olarak komşularımız için asla kullanmayı düşünmeyiz. Bu bize, devlet anlayışımıza, geçmişimize, tarihsel perspektifimize yakışmaz. Terör örgütlerinin bu topraklarda güç kazanmaması için komşularımızla konuşuruz, önlemleri buna göre alırız.
Başbakan Yıldırım, ANA uçağında Habertürk Gazetesi Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir’e konuştu
MÜNBİÇ YOL HARİTASI: Münbiç’te yol haritası bir adımdır. Kararlı tutumumuz sonuç vermiş, ABD ile bir sıcak karşılaşma riski ortadan kalkmıştır. ABD’nin bu yol haritasını uygulayıp uygulamayacağı önemlidir. Geçmişte de Obama terör örgütünün çıkarılmasıyla ilgili bazı sözler verdi ama bunlar tutulmadı. Uygulamayı görmek lazım. Terör örgütünün Fırat’ın doğusuna çekilmesi, Türkiye açısından tehdit olmadığı anlamına gelmez. Biz Irak’ta, Suriye’de bir terör kuşağı oluşturulmasına karşıyız. ABD’nin faaliyetleri nedir, neyi amaçlıyor, ABD’nin bileceği iştir. Biz, Fırat’ın batısında ne yaptıysak doğusunda da onu yaparız. (ABD ile varılan mutabakat 2009’daki örgüte silah bıraktırma stratejisini hatırlatıyor) O çok geride kaldı. Terör örgütünü milletimizle aramızdan tamamen çıkarmayı amaçlıyoruz. Vatandaşın başına bela olmasın istiyoruz. Çözüm buradadır. HDP benim nazarımda yok hükmünde bir partidir. Onların iradeleri kendi ellerinde değil. Terör örgütünün tahakkümüne girmiş bir parti. Ne zaman ki “PKK’yı terör örgütü olarak görüyoruz, şiddeti lanetliyoruz” derler, o zaman HDP’yi konuşabiliriz.
BEDELLİ TALEPLERİ: Askerlik çağına gelmiş 5 milyonun üzerinde genç var. Yılda 350 bin kadarı, “Bizi askere alın” diyor. Bu hesapla 15 senede bu eritilemiyor. Bu sadece gençlerin sorunu mu? “Ya askere alın ya da bize ayak bağı olmayın, yakamızı bırakın” diyorlar. “Gelecek planlamamızı yapamıyoruz” diyorlar. Bu soruna ilgisiz kalma lüksümüz yok. Çözeceğiz. Seçimden sonraki en öncelikli işlerden biri bu olacak. Kökten çözüm getireceğiz. Silahlı Kuvvetler’imizle konuşacağız. Onların görüşlerini dikkate alacağız. Zaten profesyonel orduya geçiyoruz. 15 Temmuz’dan sonra bu daha da hızlandı. (Muharrem İnce de askerliği kısaltmayı vaat ediyor?) Onlarda tam bir kafa karışıklığı var. Önce “Bedelliye karşıyız” dediler. Sonra genel başkanları çıktı, “Karşı değiliz. İndireceğiz, bindireceğiz” dedi. İnandırıcı değiller. Her ihtimali düşünmek zorundayız. Birincisi terörle mücadelede zafiyet oluşmaması, ikincisi milyonlarca gencin geleceğiyle ilgili rahatlatıcı bir uygulama olmalı.
POPÜLİZM TUZAĞI: Bu popülizm değil. AK Parti’nin sürekli gündeminde olan konular bunlar. Emeklilerin şartlarının iyileştirilmesi hep gündemdeydi. Yaşlı aylığı, öğrencilerin sıkıntılarını aşma iradesi vardı. Bunları düzelttik. Bizim bu yaptıklarımız meydandaki adayların söylediklerinin yanında solda sıfır kalır. Birinin 1 yıllık vaadinin rakamsal karşılığı 330, diğerinin 430 milyar TL.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.