Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır'da düzenlenenen Kudüs mitinginde açıklamalarda bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, "(İsrailin Gazzedeki katliamı) Ey mukaddesat bilmeyen,ey peygamber hatırası dinlemeyen zalimler, biliniz ki zulümle abat olunmaz" dedi.

Yıldırım, "Hiçbir şeytani örgüt bu ülkenin analarına bir daha gözyaşı döktüremeyecek. Hiçbir şeytani şebeke bu ülkenin çocuklarını dağa çıkaramayacak. Bütün vatandaşlarımızın hukukuna sımsıkı sahip çıkacağız." diye konuştu.

Binali Yıldırım, "Gençlerimiz dağa değil 2023-2050 hedeflrine doğru bakacaklar. Gençlerimizn hayallerini, geleceklerini terör örgütleri çalamayacak. Onların oyununa gelmeyeceğiz. Bizim kaderimiz aynı, tasamız aynı, geleceğimiz, mutluluğumuz aynı. Biz aynı peygamberin ümmetiyıiz." diye konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER