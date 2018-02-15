Başbakan Binali Yıldırım ile Almanya Başbakanı Merkel görüşmesi başladı.

Başbakan Binali Yıldırım, Belarus temaslarının ardından Almanya yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Yıldırım, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüşmesinden önce önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, Belarus ziyaretinin ardından Almanya'ya geçti. Yıldırım, Berlin'e hareketi sırasında, uçakta aralarında Gazete Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, Türkiye-Almanya ilişkileriyle ilgili olarak, "Türkiye ile Almanya'nın normal hayata dönme vakti geldi diye düşünüyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Almanya'ya çalışma ziyaretinde bulunan Yıldırım, Başbakanlık binasında Alman mevkidaşı Merkel tarafından karşılandı. Binali Yıldırım ve Angela Merkel tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi, daha sonra baş başa görüşmeye geçti. İki Başbakan, görüşmenin ardından düzenlenecek ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Yıldırım, Berlin'deki temaslarını tamamlamasının ardından küresel ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı dünyanın en önemli platformları arasında gösterilen Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Münih'e geçecek.

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