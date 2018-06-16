AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da Alevi Kanaat önderleriyle bayramlaşmasında konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da bir araya geldiği Alevi kanaat önderleri ile bayramlaşma programında, "Güzel bir haber vereyim. Geçen yıldan itibaren dağa çıkışlar neredeyse bitme noktasına geldi. Çünkü ay yıldızlı bayrağımız yurdun her köşesinde dalgalanıyor."dedi.

DERSİM OLAYLARI

Yıldırım, Dersim'de yaşananlara ilişkin olarak, "1938 Dersim, büyük bir acıdır. Dersim'le bu ülke yüzleşmelidir, çok açık söylüyorum. Hiçbir yanlışın arkasında durmak gibi bir lüksümüz yok" ifadesini kullandı.

"BUNU YAPANLAR İNSAN DEMEKTEN UTANIYORUM"

Başbakan Yıldırım, Sakarya'da bacakları kesilen yavru köpeğin ölümü hakkında ise şu ifadeyi kullandı:

"Bunu yapanlara insan demekten utanıyorum. Bu kadar zalimlik olur mu? O da bir can taşıyor."

FETÖ ELEBAŞININ İADE EDİLMEMESİ

Başbakan Yıldırım ABD'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i Türkiye'ye iade etmemesini ise "Bu FETÖ niye verilmiyor biliyor musunuz? Bazı şeylerin ne olduğu ortaya çıkacak, bundan endişe ediyorlar, onun için vermiyorlar." sözleriyle değerlendirdi.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM TÜRKÜ SÖYLEDİ

Program sırasında sahne alan türkücünün, oturduğu masaya gelerek mikrofon uzatması üzerine Başbakan Yıldırım "Haydar Haydar" türküsüne eşlik etti.

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