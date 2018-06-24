Başbakan Binali Yıldırım oyunu İzmir'de Bahar Yıldırım İlkokulu'nda kullandı. Yıldırım, son başbakan olmasıyla ilgili soruya "Koltuk elimizde kaldı. Müzayedeye çıkaracağız" karşılığını verdi.

Gazetecilere açıklamalar bulunan Yıldırım "Oyumuzu kullandık. Vatandaşlık görevimizi yaptık, hayırlı olsun. Bu seçimlerde hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekillerimizi seçiyoruz. Seçimlerin huzur, barış, kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. İnsanlar akın akın oylarını kullanmaya geliyorlar. Buradan Ankara'ya geçeceğiz, seçim sonuçlarını Cumhurbaşkanımızla takip edeceğiz" dedi.

Libya'da kaçırılan Türk mühendislerin kurtarılmasına ilişkin de açıklama yapan Yıldırım, "ENKA şirketinde çalışan 3 mühendis kaçırılmışlardı. Yoğun titiz bir çalışma neticesinde kurtarıldılar, bu sabah karşı ülkemize geldiler ailelerine kavuştular" dedi.