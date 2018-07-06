Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde başbakanlık muhabirleri ile bir araya geldi. Yıldırım, Kanun Hükmünde Kararname ve bedelli askerlikle ilgili açıklamalar da bulundu.

Son OHAL KHK'sının bugün çıkacağını belirten Binali Yıldırım, "Son OHAL KHK'sı bugün çıkacak. Bu gece yayımlanır." dedi.

İHRAÇLAR

Başbakan Yıldırım, KHK'de "ihraçlar olup olmadığı" sorusunu "Bütün kurumlardan var, ağırlıklı emniyet ve TSK." şeklinde yanıtladı.

BEDELLİ ASKERLİK

Binali Yıldırım, "Bedelli askerlik tatil dönüşü Meclis'in öncelikli konusu olacak. Konuyla ilgili henüz verilmiş bir karar yok ama böyle bir ihtiyacın olduğu artık herkes tarafından biliniyor. Benim düşüncem çok daha radikal, ben bunun (bedelli askerlik) geçici bir düzenleme olmaması gerektiğini düşünüyorum. Benim ısrarım, sıradan bir bedelli çıkarmanın derdimize derman olmayacağı ve askerlik bekleyen arkadaşların beklentilerini de karşılamayacağı yönünde" dedi.

Yıldırım, "Terörle mücadeleyi zaafiyete uğratmayacak düzenleme olacak." ifadesini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım dünkü açıklamasında OHAL'in uzatılmayacağını ve son yayınlanacak KHK ile terörle mücadele adına yeni bazı önlemler alınacağını açıklamıştı.