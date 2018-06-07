AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'de ve bölgemizde maalesef emperyal güçlerin bir oyun planı var. Bu oyun planında Kürtlerin kanıyla, canıyla bir devlet kurmaya çalışıyorlar. Ama onlar şunu bilmiyorlar, bu topraklarda Kürt de Türk de kardeştir, beraberdir, birliktedir, onlara göz diken de kalleştir." dedi.
Yıldırım, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Kars'ın 2002'den beri AK Parti'ye, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşlığı yaptığını belirtti.
Kentin şimdi yeni bir zafere hazırlandığını ifade eden Yıldırım, 24 Haziran'da şehitler, gaziler ve cennet vatan için yeni bir destan yazacaklarını, istikrar sürsün diyerek yola devam edeceklerini söyledi.
Başbakan Yıldırım, Kars'ın evladı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın uzun zamandır yol arkadaşı olduğunu, Türkiye'nin her türlü altyapı hizmetlerinin ondan sorulduğunu vurguladı.
Ülkenin kalkınması için büyük projeler gerçekleştirdiklerini, ayrılıkları ve gayrılıkları kaldırdıklarını, her türlü ayrımcılığı reddettiklerini, 81 milyonu baş üstünde tuttuklarını ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu ülkede ikinci sınıf vatandaş yok, olmayacak dedik. Farklıklarımızı zenginlik olarak gören bir milletiz. Bu ülkeyi bölmeye çalışanlara, alçaklara, teröristlere fırsat vermeyeceğiz. Türkiye'de, Kürt, Türk, Azeri, Caferi ne olursak olalım kıblemiz birdir bizim. Bu bölgede hep beraber olduk, terörü birlikte yendik. Çemçe'de, Kars'ın her yerinde bu alçak terör örgütü canımıza, malımıza ne kadar zarar verdi? Kars'ın kalkınması ne kadar gecikti bunu en iyi siz biliyorsunuz. Türkiye'de ve bölgemizde maalesef emperyal güçlerin bir oyun planı var. Bu oyun planında Kürtlerin kanıyla, canıyla bir devlet kurmaya çalışıyorlar. Ama onlar şunu bilmiyorlar, bu topraklarda Kürt de Türk de kardeştir, beraberdir, birliktedir, onlara göz diken de kalleştir. Her zaman bunlara hak ettikleri cevabı benim Karslı hemşehrilerim en iyi şekilde verecektir. Şu HDP'nin Kürtlere verdiği zararın haddi hesabı yok. Bunlar siyasi parti olamadı. Bunlar PKK terör örgütünün esaretinden kurtulamadılar. Sizlerden, Kürt kardeşlerimden oy alıyorlar, destek alıyorlar ama talimatı Kandil'den alıyorlar. Bunların iradeleri kendi ellerinde değil. Onun için uyanık olacağız."
Binali Yıldırım, herkes kendi dilinde özgürce konuşsun, anneler çocuklarına ninniler söylesin, ağıt yakmasın, genç fidanların elinde kitap olsun, ellerine silah tutuşturulmasın, onlar dağa çıkarılmasın, ömrünün baharında hayatları sönmesin diye mücadele ettiklerini dile getirdi.
"BUNLARIN KÜRTLERLE ALAKASI YOK"
Anlamsız yasakları bir bir kaldırdıklarını, dün sözü dahi edilemeyen konuların bugün serbest hale geldiğini, kimsenin bundan rahatsız olmadığını anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:
"DEAŞ, PKK ve bunlarla bağlantılı diğer örgütlerle mücadelemiz son dönemde çok hızlandı ve büyük neticeler aldık. Ne PKK ne FETÖ ne DEAŞ bize bir şey yapamaz, bu milletin birliğini, kardeşliğini bozamaz. Başbakan olarak göreve başladığımda merak etmeyin terörü bu ülkenin gündemin çıkaracağız dedim. Çıkardık mı? Şimdi bayrağımız yaylalarda dalgalanıyor mu? Şehirlerde terörün belini kırdık mı? Bu terör, bizim fabrikaların kurulmasını geciktiriyor, çocuklarımızın iş al bulmasını engelliyor, en büyük zararı yine Kürt kardeşlerimize veriyor. Bunların Kürtlerle alakası yok. Bunlar, beyinlerini kiralamış, satmış olan alçakların ta kendisidir. Bu millete diz çöktüremeyecekler, anaların gözlerinden yaş akmasını önleyeceğiz, evlatlarımızı geleceğe hazırlayacağız."
Yıldırım, bugün Türkiye'nin dünyanın her yerinde itibarının olduğunu, yapılamaz denen, hayal edilemeyen birçok projeyi birer birer hizmete aldıklarını aktardı.
Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin açıldığını, Yalova ve Bursa'yı İstanbul'a komşu kapısı yaptıklarını anımsatan Yıldırım, "Muharrem İnce de o köprüyü kullanıyor. Her ne kadar karşı çıksa da 'Çok rahat, kolay gidiyorum.' diyor. Bunlar hep karşı çıkarlar ama eserler bitince de sırayı kimseye bırakmazlar. En önce de kendileri kullanır." diye konuştu.
Yıldırım, Kars-Tiflis-Bakü Demiyolu'nu yaptıklarını, Gürcistan ve Azerbaycan'ı Türkiye ile birleştirdiklerini hatırlattı.
Başbakan Yıldırım, yurt genelinde 383 kilometre tünel, 284 bin yeni derslik, 584 bin öğretmen ataması yaptıklarını, şehir hastaneleriyle sağlıkta büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirdiklerini anlattı.
Kars'ın 1 Kasım 2015'teki genel seçimde AK Parti'yi birinci yaptığını, cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 42,5 ile büyük destek verdiğini, 16 Nisan 2017'deki halk oylamasında yüzde 51 ile bu ilin yine birinci olduğunu anımsatan Yıldırım, şunları kaydetti:
"Seçime sayılı günler kaldı. İlk kez milletvekili seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi aynı gün yapılacak. Mecliste, milletvekilleri ile güçlü meclis oluşacak. Kars'ın milletvekillerini güçlü meclise, güçlü bir şekilde göndermesi lazım. Böylece 100. yıl hedefleri için güçlü Türkiye kurulmuş olacak. Varsın diğer cumhurbaşkanı adayları boş boş konuşsun. Boş vaatlerle, yalanla dolanla iş olmaz. Varsın Türkiye'yi AK Parti'nin kazandırdıklarını yıkmakla, yakmakla, yok etmekle tehdit esinler. Siz milletin gönlünde taht kuran Recep Tayyip Erdoğan'ı yenebilir misiniz? FETÖ'nün dümen suyuna girenleri bu millet cumhurbaşkanı yapar mı? Kandil'in önünde diz çöken adaylara benim Karslı hemşehrilerim prim verir mi? Çukur siyaseti ile gençlerimizin aydınlık geleceğini karartanlara eyvallah eder misiniz? Bu millet kendisi ile tankların önüne dikilen Erdoğan'ı 15 Temmuz'da bağrına bastı, 24 Haziran'da da bağrına basacak."
Başbakan Yıldırım, Kars'a sağlık alanında önemli yatırımlar yaptıklarını, ambulans, sağlık görevlisi ve sağlık tesisi sayısını artırdıklarını kentte 500 yataklı bir hastane daha yapacaklarını bildirdi.
Kentin ulaştırma alanında büyük mesafe kat ettiğini ve bölünmüş yolların yapımının devam ettiğini dile getiren Yıldırım, "Kars'ı dünyaya tanıtan, turizm merkezine dönüştüren bir Doğu Ekspresi var. Geçen sene bu güzergah ile Kars'a 100 bin misafir geldi, oteller doldu taştı. Bu güzergah ile Kars'a gelen turist sayısını daha da artıracağız. Kars Lojistik Merkezini ekim ayında açıyoruz. Hızlı tren de önümüzdeki dönemde Kars'a gelecek." dedi.
Yıldırım, Kars Organize Sanayi Bölgesi'ne ikinci bir ilave daha yaptıklarını, 600 olan çalışan sayısının 2 bin 500'e çıkacağını söyledi. Başbakan Yıldırım, Kars'a yakışan yeni bir stadyum için de proje çalışmalarının başlatıldığını sözlerine ekledi.
NOTLAR
Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasının ardından AK Parti Kars milletvekili adayları ile vatandaşları selamladı.
Yıldırım'a Kars mitinginde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve bazı AK Parti milletvekilleri eşlik etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.