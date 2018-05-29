Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta askerlerle iftarda buluştu. Yıldırım, Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda açıklamalarda bulundu.

SINIR GELİŞMELERİ

Binali Yıldırım, "Sınırlarımız ötesinde bir şer kuşağı oluşturularak Türkiye köşeye sıkıştırılmak istendi. Hem de dost bildiğimiz bazı ülkelerin teşvikiyle yapılmaya çalışıldı. Onların hesap edemediği bir şey vardı, Türk milletinin bağımsızlığına olan düşkünlüğü." dedi.

15 TEMMUZ

15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin de açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Devletimizi yıkmaya, demokrasimizi sonlandırmaya çalıştılar. Terörü ve darbeyi Türkiye'nin gündeminden çıkardık. İnsanlar gelecek planları yapıyorlar, çocuklarımızı dağa çıkaramayacaklar. Türkiye yenilmez, vatan bölünmez. Bu bayrak inmez, bu ezanlar dinmez. Asil Türk milleti oldukça bize iç ve dış düşman bir şey yapamaz" diye konuştu.

Yıldırım, "Türkiye'nin bütün renkleri burada. Bizim güzelliğimiz bu. Biz kaderde de biriz. Yaptığımız görev tutsal bir görev vatan görevi. Ülkemizin huzuru için sizler gece gündüz demeden çalışıyor, gayret gösteriyorsunuz. Allah yardımcınız olsun. Bütün millet arkanızdadır, bu mücadelenin kilit taşı sizsiniz. Sizler moral olararak iyi olduğunuz sürece millet güçlüdür, morallidir. Sizler bize ailenizin ve sevdikleriniz emanetisisiniz, bu vatan da size emanet." dedi.

"NEREDEYSE GİDERİZ YERİNDE YOK EDERİZ"

Yıldırım ''Şunu dost ve düşman herkesin bilmesini istiyorum; milletimizin güvenliği konu olunca, milletimizin huzuru, topraklarımızın bütünlüğü mevzu bahis olunca bizim için Fırat'ın doğusu olmuş batısı olmuş hiç fark etmez. Terör neredeyse gideriz, yerinde yok ederiz'' ifadelerini kullandı.

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