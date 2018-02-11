Son dakika gelen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'da düşen uçakla ilgili Rusya Federasyonu Başkanı Putin'e taziye dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği taziye mesajında, Moskova Domodedovo Havalimanından kalkan yolcu uçağının düşmesi sonucu 71 kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın trajik kazada hayatlarını kaybedenlerin ailelerine sabır, Putin'e ve onun şahsında tüm Rus halkına başsağlığı dilediği kaydedildi.

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN TAZİYE TELGRAFI

Başbakan Yıldırım, uçak kazasında 71 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Rusya Başbakanı Medevedev'e taziye telgrafı gönderdi.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Rusya Başbakanı Dmitri Medevedev'e taziye telgrafı yollayan Başbakan Binali Yıldırım mesajında "Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır, şahsınızda Hükümetinize ve dost Rus halkına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da mevlidaşı Lavrov'a taziyelerini iletmişti.

Rusya'nın Domodedovo Havalimanından kalkan ve içinde 65 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu Saratov Havayolları'na ait Antonov An-148 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüştü.

Kaza nedeniyle hayatını kaybeden 65 yolcu ve 6 mürettebatın kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların başladığını belirten Sokolov, “Bazı yolcuların kimlik tespiti, kazanın şiddeti nedeniyle uzun sürebilir. Hayatını kaybedenlerin akrabalarından biyolojik verilere ihtiyacımız olacak.” ifadesini kullanmıştı.

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