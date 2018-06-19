İşte Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;



"Nakliyecilere ÖTV'nin kaldırılması gerçekçi geğil. Gelirlerimizin büyük kısmını bu oluşturuyor. Petrol kaynaklı yakıtlardan doğalgaza, elektriğe geçiyoruz. Çeşitlendikçe bir şeyler yapılabilir. Tarımda kullanılan mazotun yarısını biz karşılıyoruz. Şu ana kadar 2017'ye ait 3 milyar lira mazot desteği yaptık. Bu destek devam edecek. ÖTV orta ve uzun vadede ele alınması gereken bir konu.

"SİSTEMİ BOZMANIN BİR ANLAMI YOK"



E-haciz konusunu da kolayca halledeceğimizi düşünüyorum. Prim gün ödemelerindeki farklılık benim için yeni konu buna bakacağız. Emeklilikte yaşa takılma konusu değilde. Bağkur borçlanması o reformu bozmanın bir anlamı yok. Türkiye 92-93'te bu sistem bozuldu Türkiye ondan sonra krize sürüklendi. Bu saatten sonra sistemle oynamak kaldırılamayacak bir yük getirebilir