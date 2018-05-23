İHA'nın aktardığına göre; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kadıköy-Bostancı metro istasyonunda başörtülü kadına küfür edip tükürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Atınç Manap hakkında, "hakaret" ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarından dava açıldı.

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