Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, "Yavaş yavaş komadan çıkıyor. Tepki veriyor. Bilinci açılıyor" dedi. İyileşme sürecinin devam edeceğini düşündüklerini söyleyen Prof. İbiş, pazartesi günü yeni bir açıklama yapılacağını belirtti.

"ZAMAN ZAMAN GÖZLERİNİ AÇIYOR, SÖZLERİ ANLIYOR"

İbiş, Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin, "Deniz Bey yine yoğun bakım altında. Genel durumu stabil. Yaşamsal bulguları iyi solunumu kendisine ait herhangi bir cihaz desteği yok. Deniz Bey, yavaş yavaş komadan çıkıyor. Beyin ödemi çözüldükçe beyin toparlanıyor. Bilinç de buna bağlı yavaş yavaş açılıyor. Zaman zaman gözlerini açıyor. Sözleri anlıyor, basit komutları yerine getiriyor. Yine yoğun balkımda tedavisi devam edecek" diye konuştu.

BAYKAL'IN TEDAVİSİNDE 12. GÜN

Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tedavisinde bugün 12. güne girildi. 16 Ekim'de sabah erken saatlerde hastaneye kaldırılan Baykal'ın beyine giden damarlarından birinin tıkalı olduğu belirlenmiş ve ödem ve kanamaya bağlı artan basıncın düşürülmesi için 3 kez operasyon geçirmişti.