Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için giden Suriyelilerin sayısı 20 bini aşarken, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki yoğunluk devam ediyor.

Türkiye’nin çeşitli illerinden Kilis'e gelen Suriyeliler, Ramazan Bayramı için ülkelerine gidiyor. 13 Haziran tarihine kadar Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gitmek isteyen Suriyeliler, online randevu sistemine kayıt yaptırarak, randevu günü ülkelerine gidiyor.

DHA'nın aktardığına göre; 74 bini aşkın Suriyeli Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için randevu sistemine kayıt oldu. AFAD tarafından kurulan dev çadırların bulunduğu bölgeye geceden gelen Suriyeliler, burada sıraya giriyor. Sabah 08.00’den itibaren Suriyelilerin ülkelerine geçişlerine izin veriliyor. Aşıları eksik olan 0-15 yaş aralığındaki çocuklara ise İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından aşı yapılıyor. Göç İdaresi tarafından kayıtları yapılan Suriyeliler, pasaport polisi tarafından yurt dışına çıkışlarının onaylanmasının ardından tahsis edilen otobüslerle Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine gidiyor. Suriyeliler, buradan ülkenin çeşitli şehirlerine gidiyor.

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