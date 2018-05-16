BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması sırasında İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin, "Açıkça ilan ediyorum Hitler ne ise Netanyahu da odur. Nazi Almanya'sı ne ise İsrail de odur. Şu anda İsrail, ABD Başkanı Trump'ı da yanına alarak bir soykırım gerçekleştirmektedir." dedi.
Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısına, İslam dünyasındaki tüm Müslümanların Ramazan-ı Şerif'ini tebrik etti.
AA'nın aktardığına göre; Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70'inci yılı vesilesiyle silahsız Filistinlilerin tepkilerini ortaya koyduğunda İsrail askerlerinin saldırısıyla karşı karşıya kaldıklarını belirten Destici, "Filistinlilerin karşılarında öyle bir devlet var ki Nazi Almanya'sını hatırlatıyor. Açıkça ilan ediyorum. Hitler ne ise Netanyahu da odur. Nazi Almanya'sı ne ise İsrail de odur. Şu anda İsrail, ABD Başkanı Trump'ı da yanına alarak bir soykırım gerçekleştirmektedir." diye konuştu.
Trump'ın ABD Başkanı olduktan sonra başta Suriye olmak üzere dünyanın birçok noktasında terör örgütlerine destek verdiğini ifade eden Destici, şu değerlendirmede bulundu:
"Eğer dünyada uluslararası bir hukuk varsa, işleyeceği zaman ve gün budur. Netanyahu başta olmak üzere bu katliamlardan sorumlu olan, bunların emrini veren İsrailli devlet adamları ve yöneticileri mutlaka ama mutlaka soykırım ve katliam suçu işledikleri için uluslararası mahkemelerde huzura çıkmalı, yargılanmalı ve hak ettikleri cezayı görmelidirler.
Bugün dünya bu konuda üstüne düşeni yapmamaktadır. Ortadoğu'da bir Yahudi ve İslam dünyası savaşı mı arzu edilmektedir, bu mu istenmektedir? Bu gidişat, oraya doğru gitmektedir."
"HEP BİRLİKTE YENİKAPI'DA OLACAĞIZ"
Her konuda Filistin'in yayında olduklarını vurgulayan Destici, "İnşallah Cuma günü de şahsım, başta İstanbul, Marmara ve Trakya olmak üzere bütün teşkilatlarımız, hep birlikte Yenikapı'da olacağız ve terörist, soykırımcı, katliamcı, siyonist İsrail Devleti'ni, Netanyahu'yu ve Trump'ı ve bütün katliamcıları orada lanetleyeceğiz ve Filistinliler'e sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.
Destici, Türkiye'nin İsrail'in kanlı saldırılarından sonra en erken, en ciddi tepkiyi koyan ülke olduğuna, bu hususta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiğine dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:
"İsrail'in Ankara Büyükelçi'nin ve İstanbul Başkonsolosunun da deport edilmesi çok doğru bir karardı. Burada İsrail Filistin'deki katliamlarını tam anlamıyla sonlandırıp, işgal ettiği yerlerden çekilmediği sürece bundan sonra ne büyükelçi ne başkonsolos ne de herhangi bir İsrailli yönetici Türkiye'ye sokulmamalıdır, sadece Türkiye'ye değil hiçbir İslam ülkesine de girememelidir. İslam dünyasının bu kadar net ve kararlı durması lazım."
"KERKÜK'TE YAPILAN SEÇİMLERE EL KONULMALI"
BBP Başkanı Destici, Kerkük'te gerçekleşen seçimlerde Türkmen oylarının çalındığını ifade ederek, Irak hükümeti nezdinde özellikle Kerkük'te yapılan seçimlere el konulması, seçimlerin yenilenmesi gerektiğini söyledi.
Ekonomiye ilişkin de açıklamalarda bulunan Destici, "Emeklilere verilen 2 bayramlık ikramiyenin, biz fiili olarak devlette çalışan ve ikramiye almayan memur ve işçilere de verilmesini teklif ediyoruz." açıklamasını yaptı.
"MİLLETVEKİLİ SAYISI PAZARLIĞI GİBİ BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL"
Destici, konuşmasının ardından bir gazetecinin "Cumhur İttifakı'nda yer alıyorsunuz. Milletvekilliği sayısında netlik var mı" sorusuna, "Bizim AK Parti ile milletvekilliği sayısı ya da pazarlığı gibi bir şey söz konusu değil. Biz nerede bu ittifaka maksimum düzeyde katkı sağlayacaksak orada adaylarımızın olmasını arzu ediyoruz. Yoksa 'şu kadar sayıda milletvekilimiz olsun, bunun aşağısında olursa olmayız' gibi bir şeyimiz olmamıştır ve olmayacaktır." yanıtını verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.