Bedelli askerlik bekleyenlerin gözü, gelecek son dakika açıklamalarına kilitlenmiş durumda. Konuyla ilgili son açıklama ise AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan geldi. Katıldığı canlı yayın progrmaında soruları yanıtlayan Ünal, "bedelli askerlik çıkacak mı?" şeklindeki soruya "Bu konuda gerekli çalışmalar, düzenlemeler neyse bununla ilgili süreçler tamamlandıktan sonra çalışmalara başlayacaktır." cevabını verdi.
BEDELLİ ASKERLİK 24 HAZİRAN ÖNCESİNDE GÜNDEME GELMİŞTİ
Hatırlanacağı gibi 24 Haziran seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ bedelli askerlik hakkında açıklama yapmıştı.
Açıklamalara göre, bedelli askerlik çalışmalarının seçim sonrasında yapılması planlanırken, Bozdağ, ekim ayını işaret etmişti.
ERDOĞAN: ORTAK AKLI OLUŞTURUR ADIM ATARIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Bu bedelli askerlik konusunda Sayın Başbakan açıklama yaptı. Nasip olursa 24 Haziran'dan sonra hemen bu işe girmek olmaz, hassas olmalıyız. Askerle çalışmamız gerek. Bir yanda Afrin var Sincar var, Kandil var. Ortak aklı oluşturur hayırlısıyla adımı atarız" ifadelerini kullanmıştı.
YILDIRIM: 16 YIL BOYUNCA ENGEL
Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlik hakkında, "Toplam 5.448.858 kişi var askerlikle ilişkisi devam eden. Ancak biz önümüzdeki sene 345.933 kişi alabileceğiz. Bunu 345.933’e böldüğümüz zaman 15.7 yıl, yaklaşık 16 yıl sürüyor. Bunların yaşlarını dondursak bile 16 yıl boyunca askerlik bu vatandaşlarımızın önünde bir engel, sorun olarak devam edecek; gerçek bu" demişti.
CANİKLİ: ALTERNATİFLERİMİZLE HAZIRIZ
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra biz bakanlık olarak gerekli bütün çalışmaları yaptık.Şu anda biz hazırız, bütün alternatiflerimizle hazırız" diye konuşmuştu.
2011 yılında kabul edilen bedelli askerlik düzenlemesinde 30 yaşını dolduranlardan 30 bin lira bedel alınmıştı. 2015 yılında çıkan bedelli askerlik düzenlemesinde ise 27 yaşını dolduranlardan 18 bin lira bedel alınmıştı.
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