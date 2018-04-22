Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP'li vekillerin İYİ Parti'ye geçmesini değerlendirdi. Twitter'dan açıklama yapan Bozdağ Şu ifadeleri kullandı:

"Türk siyaseti, ahlak ve dürüstlük ile hep güçlendi;bundan sonra da ahlak ve dürüstlük ile güçlenmeye devam edecektir. Siyasetçileri milletin gönlünde ve seçim sandığında var eden de güçlü kılan da sahip oldukları ahlak ve dürüstlüktür.Geçmişte HDP’nin başarısı için dua/destek olan CHP, bugün başkalarının başarısı için duadan ötesini yaptı.15 Milletvekilini partisinden istifa ettirip başka partiye transferini sağladı. Bu,siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir;açık bir siyasi mühendisliktir."

Bozdağ, "Bu kirli ve ahlaksız icraatıyla CHP yönetimi, Cumhuriyetin kurucu partisi CHP’yi bir başka partiye stepne yapmıştır. Bu operasyon; geçmişte Güneş Motel de ve 28 Şubat sürecinde kurulmuş vekil pazarının 2018’de tekrarı anlamına geliyor mu?/gelmiyor mu? Ne dersiniz? CHP yönetiminin ahlaktan, dürüstlükten uzak bu tutumu, bir aldatmadır, bir hiledir." ifadesini kullandı.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bu mağlubiyetin kendi üzerinden gerçekleşmemesi için her türlü dizayn çalışmasının içinde yer aldığını görüyoruz. Son olarak bugün gerçekleşen hülle hareketiyle beraber 'İlkelerin İttifakı' diye yola çıkanların ne denli ilkesizliklerin ve çaresizliklerin ittifakını gerçekleştirdiklerini bir kez daha görmüş olduk. Şunu ifade etmek lazım; görüyoruz ki bu seçim, milletimizin gönlünde olanlarla, milletimizin üzerinde siyaset mühendisliği yapanlar arasında geçecektir. Bu seçim, 15 Temmuz'da vatan için, namus için, mukaddesat için çıplak bedenlerini tanklara siper edenlerle, 15 Temmuz'da gizlendikleri deliklerden olacakları bekleyenlerin ve gözleyenlerin arasında bir seçim olacaktır." dedi.

Çavuşoğlu, milletin feraset ve basiret sahibi olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Her zaman olduğu gibi 24 Haziran'da tüm bu yaşananların neticesinde milletimiz gereken kararı verecektir ve Sayın Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın dönüştürdüğümüz sistemle ilk defa tatbikatının yetkisini ona verecektir. Çok kısa bir zaman önce meydan okumalarla, 100 bin imzayla yola çıkacağını söyleyenlerin geldiğimiz noktada bütün öngörülerinin sadece birkaç günlükten ibaret olduğunu gördük. Birkaç günlük öngörüsü olan insanların Türkiye'yi yönetecek kapasitesinin olmadığını milletimiz 24 Haziran'da tekrardan sandıkta gösterecektir."

— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) April 22, 2018

24 Haziran 2018'de yapılacak seçime girip giremeyeceği tartışılan İYİ Parti B planını devreye soktu. CHP'li 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti'ye katılacak. Bu hamleyle İYİ Parti'nin Meclis'te grup kurarak seçime girmesi sağlandı.

CHP Grup Başkanvekili Altay İYİ partiye geçen 15 ismi açıklamıştı.

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