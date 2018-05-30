Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ gündeme dair soruları yanıtladı. Bekir Bozdağ, CHP'nin eğitim sistemi vaadini eleştirdi, "Bu tam anlamıyla 28 Şubat zihniyetinin CHP eliyle yeniden hortlatılması anlamına gelecektir. Buna halkımız da izin vermeyecektir." dedi. CHP, 1+8+4 eğitim modelini getireceklerii vaat etmişti.
Bozdağ, 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye cumhurbaşkanı seçilmek için uğraşıyor. Birisi Türkiye'ye cumhurbaşkanı olmak için uğraş verirken diğer adaylar kendi aralarında rekabet ediyorlar, ikinci tura kalma rekabeti yapıyorlar. Onların Türkiye'yi yönetme gibi bir dertleri yok, seçimi ikinci tura bıraktırma gibi bir gayretleri var." diye konuştu.
Türklere yönelik nefret suçu işleyen Fransız Le Point dergisine sahip çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u eleştiren Bozdağ, "Türkiye seçimleri, siyasi mühendislikle veya başka türlü hesaplarla manipüle edilebilecek seçimler değildir. Türk halkı, Macron'dan da daha akıllıdır, bu tür mühendislik hesabı yapanlardan da daha akıllıdır."
Yozgat Valiliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP’nin eğitim sistemine getirmek istedikleri 1+8+4 modelini değerlendirdi. Bu modeli 28 Şubat’ı hortlatmak olarak değerlendiren Bozdağ, “8 yıllık kesintisiz eğitim getirilerek başka imam hatipler olmak üzere meslek liselerinin orta kısmı tamamen kapatılmış, ayrıca Kuran kursuna gitmek isteyen öğrencilerin, hafızlığa gitmek isteyen öğrencilerin 16 yaşına gitmeden gitmelerinin önüne set çekilmişti. Halk bundan son derece rahatsızdı. Ak Parti’nin iktidar olduğu süreçte bu yanlış uygulamayı ortadan kaldırdı. 4+4+4 kesintili eğitim sistemini hayata geçirdi. Sonuç olarak imam hatipler ve meslek liselerinin önü açıldı. Çocuklarını Kur’an kurslarını göndermek isteyen velilerin, çocuklarını daha erken yaşlarda Kur’an kurslarına göndermelerinin önü açılmış oldu. Büyük bir reformu bu şekilde hayata geçirdik. Sayın İnce eğer cumhurbaşkanı seçilirse, iktidar olurlarsa eğitim sistemini 1+8+4 yapacaklarını açıklamasının tek bir alamı vardır. Kesintisiz 8 yıllık eğitme yeniden döneceğiz demektir. Bunun diğer anlamı imam hatip liselerinin ve mesleki diğer liselerin orta kısmını yeniden kapatacağız demektir. Çocuklarını Kuran kurslarına göndermek isteyen velilerin yeniden çocuklarını 16 yaşını doldurana kadar Kur’an kurslarına gönderemeyeceklerdir. Hafızlık müessesesi yeniden yok edilecek demektir. Bu 28 Şubat zihniyetinin yeniden CHP eli ile hortlatılması anlamına gelecektir. Buna halkımızda izin vermeyecektir. Halkımızda 28 Şubat’ın yeniden hortlatılmasını seçim beyannamesine koyan bu 28 Şubat zihniyetine, CHP anlayışına halkımız en iyi cevabı verecektir” dedi.
"TÜRKİYE'Yİ YÖNETME DERTLERİ YOK"
Muhalefetin cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalacağı yönündeki çıkışlarına da cevap veren Bozdağ, muhalefetin ülkeyi yönetme derdi olmadığını, seçimi 2. tura bırakma gayretleri olduğunu söyledi. Bozdağ, “Esasında Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir rekabet ben görmüyorum. Bir grup aday var, onlar cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalması için uğraşıyorlar, kendi aralarında rekabet ediyorlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da Türkiye’ye Cumhurbaşkanı seçilmek için çalışıyor. Birisi Türkiye’yi yönetmek, Türkiye’ye Cumhurbaşkanı olmak için uğraşırken diğer adaylar kendi aralarında rekabet ediyorlar, ikinci tura kalma rekabeti yapıyorlar. Onların Türkiye’yi yönetme gibi bir dertleri yok. Seçimi 2. tura bırakma gibi bir gayretleri var. Bu gayretlerini de vatandaşımız görüyor. O nedenle Türkiye’yi yönetme gayretinde olan sayın Cumhurbaşkanımızdır. O nedenle Türkiye’yi yönetmeye talip olana, bugüne kadar da başarı ile yöneten sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacaktır” şeklinde konuştu.
"BASİT HESAP YAPAN MACRON'A MİLLET CEVAP VERECEK"
Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı diktatöre benzeten dergiye sahip çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u da eleştirdi. Bozdağ, Macron ve onun gibi basit düşünce içerisinde olanlara halkın sandıkta cevap vereceğine vurgu yaparak şunları söyledi:
“Seçim yaklaştıkça görüyorsunuz ki Cumhurbaşkanımızı itibarsızlaştırmak isteyen içeride ve dışarı da çevreler yoğun mesaiye kaldılar. Hakikaten çok kafalarını yoruyorlar. Acaba Türkiye Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türk milletinin gönlünden nasıl düşürürüz sandığa giden vatandaşın elini Tayyip beye oy vermekten vazgeçiririz onun karşısındakilerden birine nasıl oy verdiririz hesabın yapan mühendislik yapan çevreler var. Onlara şunu söylemek de fayda görüyorum. Türkiye seçimleri siyasi mühendislikle veya başka hesaplarla manipüle edilecek seçim değildir. Türk halkı Macron'dan daha akıllıdır. Bu tür mühendislik hesabı yapanlardan da akıllıdır. Kimin hangi lafı niçin söylediğini, hangi adımı neden attığını hepimizden çok daha iyi bilecek bir basirete, sağduyuya sahiptir. Bu nedenle Cumhurbaşkanımızı itibarsızlaştırmak isteyenlere buradan bir kez daha söylüyorum. Cumhurbaşkanımızı milletimizin gönlünden düşürmeyi başaramayacaksınız. Cumhurbaşkanımız ile milletimiz arasına duvar örmeyi başaramayacaksınız. Ne yaparsanız yapın boş. Millet Cumhurun başına değer vermektedir, sandıkta da hem Macron’a hem de onun gibi basit hesaplar yapar herkese en güzel cevabı milletimiz verecektir. Ben milletimize inanıyor, güveniyorum.”
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